苗警掃黑槍 改造槍械場藏身公寓抄出槍彈、霰彈、改造工具

苗栗縣警察局執行清源專案，起出改造槍械等物。（圖由：警方提供）

2023/04/09 10:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣警察局執行清源專案，經專案小組長達2個多月監控蒐證，上月21日持苗栗地方法院搜索票，前往苗栗縣竹南鎮彭姓男子住處查扣非法改造非制式手槍3把、半成品1把、子彈4顆、霰彈1顆、改造工具1批，警方發現該處為藏身巷弄公寓之改造槍械場，經擴大偵辦於上月29日再至新北市新店區起獲非制式手槍1枝、子彈54顆，全案均依違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌送辦

苗栗縣警察局從3月9日至4月8日，配合內政部警政署規劃針對幫派據點、圍事經營及經常出入行業處所執行威力掃蕩臨檢，並加強掃黑、打詐、肅槍與安居專案等專案執行，查獲販毒集團、改造槍械工廠、詐欺集團等，期間警察局動員掃黑專責隊、分局掃黑專責小隊與分駐（派出）所員警計1660人次，逮捕429人送辦，強力臨檢取締計675場次。

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苗栗警方並結合苗栗縣政府聯合稽查小組，針對前特定場所執行稽查18場次，移送治平案件2件19人，檢肅具竹聯幫、明仁會等具幫背景者共14人，查獲販賣毒品10件10人、詐欺集團3件20人、通緝犯69人及詐欺等各類犯罪311件311人，查扣各類毒品228.79公克、吸食器1組與非制式手槍4枝、子彈67顆、模擬槍2枝，改造工具1批，成果豐碩。

苗栗縣警察局指出，掃黑、打詐、肅槍與緝毒是政府當前重點工作，將持續強化各項勤務作為，鐵腕掃蕩不間斷，以展現警方打擊犯罪，掃蕩黑道幫派之決心。

此外，苗縣警局長莊勝雄同時呼籲鄉親，「全民普發6000元」，提醒鄉親，政府不會以簡訊、電子郵件或打電話等方式通知領取6000元，民眾若遇到類似情形，記得撥打165反詐騙諮詢專線。

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苗栗縣警察局執行清源專案，起出各類毒品等物。（圖由：警方提供）

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