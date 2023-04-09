數十人告發蔡英文、陳時中殺人 竟全由某律師提供模板

數十位民眾持某律師提供的模板，告發總統蔡英文、前衛福部長陳時中等人涉犯殺人罪。（資料照）

2023/04/09 06:06

首次上稿 04/08 23:45

更新時間 04/09 06:06

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署接獲民眾告發總統蔡英文、前衛生福利部部長陳時中防疫不力、涉犯殺人罪，累計至今高達數十件，北檢8日指出，這些告發狀均由一名張姓律師提供，將依照調查而得的事證辦理。

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北檢指出，受理告發的內容包括質疑政府採購疫苗不力、拒絕民間或公益團體捐贈疫苗、採購高端疫苗政策、價格是否過高，及對高端疫苗緊急使用授權EUA的程序、護航高端疫苗等情事。

北檢強調，相關公務員是否涉嫌瀆職、圖利等犯罪，皆已依規定分案，並持續進行調閱資料研析、傳喚、訊問等偵查作為，目前仍積極偵辦中。

至於蔡英文、陳時中遭列殺人罪被告一事，北檢說明，這是由不特定民眾以一名張姓律師提供的告發狀，針對政府防疫措施、疫苗政策，造成部分國人染疫死亡或重病，而告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前疫情指揮中心指揮官陳時中涉犯殺人、重傷害及廢弛職務釀成災害等罪嫌。

北檢表示，殺人罪部分先後受理民眾告發數十件，目前均為他字案，檢察官就告發內容尚在了解、調查中，將秉持客觀公正、不偏不倚的立場，依照調查所得事證進行最適切的處理，並依法偵結。

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