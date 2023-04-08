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    高中校車司機是色狼 猥褻女學生付錢免入獄

    謝姓校車司機對女學生伸出狼爪。（示意圖，資料照）

    謝姓校車司機對女學生伸出狼爪。（示意圖，資料照）

    2023/04/08 23:29

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名謝姓校車男司機，搭載一名心智缺陷女學生下課，竟五度在車上猥褻她，還把被害人獨自關在車上，無視其哭喊求助。高等法院認定謝男觸犯乘機猥褻罪，判刑1年9月，妨害自由罪判刑3月，但考量他以55萬與對方和解，日前宣告緩刑4年，應完成4場法治教育課程。

    謝男因開校車而結識女學生，見她心智有缺陷，謝男竟起了色心，2019年趁載她下課、車上無人之際，五度撫摸她的胸部；被害人不知如何反抗，只能默默被其玷汙。

    某日，謝男把女學生載到巴士停車場，惡意把她留在車上，並關起車門逕自離去，無視被害人在車內大叫哭喊並要求下車，時間長達5分鐘，謝男才開啟車門讓她離去。

    女學生某日跟外婆提及此事，外婆驚呆，追問下去才知道孫女遭校車司機欺負，趕緊通知其父母並報警。

    由於女學生未成年，對其犯罪依法應加重圖刑，謝男研判事態嚴重，立刻乞求女學生與其雙親原諒，雙方分別以50萬元、5萬元達成和解。

    高院考量謝男犯後承認犯行，與女學生與家長達成和解並支付完畢，另審酌他已婚、育有1名高中子女，依故意對少年犯乘機猥褻罪判刑1年9月，故意對少年犯剝奪他人行動自由罪，判刑3月。

    和解後，女學生與家長同意給予謝男緩刑機會，高院認為謝男經偵、審教訓及金錢賠償後，應知所警惕而無再犯之虞，決議諭知緩刑4年，以啟自新，另命其接受4場法治教育課程，以預防再犯，可上訴。

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