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    漠視檢方十度告誡！ 獲緩刑不履行義務勞務 擺爛郎入獄悔過

    陳男多次嘿咻小女友，獲得緩刑卻未珍惜機會履行義務勞務，將入監反省。 （情境照）

    陳男多次嘿咻小女友，獲得緩刑卻未珍惜機會履行義務勞務，將入監反省。 （情境照）

    2023/04/08 23:15

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北市一名陳姓男子與未成年女友發生多次性關係，被判刑2年、緩刑5年，緩刑期間應提供120小時義務勞務，未料陳男只服了2小時就擺爛，不再履行，無視新北地檢署兩度佛心延長期限，並十度發函告誡。新北檢火大，向法院聲請撤銷緩刑，日前獲得高等法院點頭，陳男確定要入監。

    陳男2020年間嘿咻小女友，被高院依妨害性自主等罪判刑3月（可易科罰金九萬元）、8月及1年6月，不得易科罰金部分定執行2年刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，應向檢察官指定的政府機關、公益機構或團體，提供120小時的義務勞務（履行期間自2020年10月9日至2021年10月8日），接受法治教育課程6場次，並禁止再跟小女友聯絡。

    2021年1月13日，陳男前往新北市中和區公所報到，只進行義務勞務勤教2小時，隨即消失無蹤。同年8月間，觀護人聯繫陳男，陳男稱值夜班，希望延長義務勞務期限，經檢察官同意，把截止日拉長半年，變更至2022年4月8日，未料陳男仍未履行。

    新北檢多次發函告誡催促，陳男置之不理，到了截止日前，觀護人再次聯繫陳男，陳男稱更換工作地點，希望能到較近的宮廟履行義務勞務，檢察官大發慈悲，二度同意延長半年至2022年10月8日。

    新北檢為了避免陳男故態復萌，持續發函叮嚀要履行，沒想到期限已屆，陳男仍擺爛不去，漠視檢方好意。檢察官火大，向法院聲請撤銷陳男緩刑。

    陳男到庭供稱，因工作地點離勞務處所太遠、疫情、嚴重車禍、怕同事知道自己犯案不敢請假、手機壞掉等種種因素，以致無法履行義務勞務及聯繫觀護人，請法院考量他已另結新歡，未再跟小女友聯繫，緩刑已達預期效果，不要撤緩。

    高院調出陳男班表，直指他在工作時間以外，仍有彈性時間履行義務勞務，卻在新北檢十度發函告誡、兩度准予延長履行期間、明知違規可能被撤緩後，仍未確實完成勞務，可見其無履行之意、漠視緩刑的自新機會，情節重大，緩刑顯難收預期效果，有執行刑罰必要，裁准撤緩，不得再抗告，陳男必須入監悔過。

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