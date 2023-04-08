領普發6000元別落入陷阱！大溪警宣導防詐五不原則

大溪警分局加強宣導防詐，於羅浮多功能辦公廳前設置犯罪預防宣導攤位。（記者李容萍翻攝）

2023/04/08 21:53

〔記者李容萍／桃園報導〕詐騙案件層出不窮，手法日新月異，近期政府普發6000元現金還稅於民，已有詐騙集團假冒政府機關，利用釣魚簡訊引誘民眾受騙上當。桃園市長張善政今日前往復興區主持「羅浮多功能辦公廳落成典禮」，會後他與在地大溪警分局一同宣導反詐騙觀念。

大溪警分局加強推廣防詐觀念，杜絕詐騙案件發生，今日於「羅浮多功能辦公廳落成典禮」會場設置犯罪預防宣導攤位，透過發送宣導品方式向民眾解析各類詐騙手法及防範之道，提升全民反詐意識。

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會中，張善政與復興區長游正英等人親率「桃園打詐隊」執行防詐宣導，提醒民眾謹慎防詐，提高識別詐騙能力，呼籲市民多留意身旁可疑人事物，若發現居家周邊有影響治安可疑情事，請立即發打110報警，共同維護社會治安。

財政部此次普發6000元現金正確官網為「https://6000.gov.tw」，並注意6000是數字「0」，不是英文字母「o」，且政府機關專用網址結尾是「。gov.tw」，另外在gov前面一定是「.」不會冠上其他英文或數字；結尾也不會有com。

警方提醒，民眾若接到陌生電話或訊息，應注意查證來源並提高警覺，特別記住政府不會透過簡訊，或電子郵件等方式通知民眾領取現金，也不會以電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，牢記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」原則，避免落入詐騙集團的陷阱。

政府普發6000元現金還稅於民，警方提醒，政府不會透過簡訊，或電子郵件等方式通知民眾領取現金，也不會以電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳。（記者李容萍翻攝）

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