小心！只問機車騎士沒問乘客傷勢 汽車女駕駛犯肇事逃逸罪

孫女於去年1月9日中午許，開車行駛停靠苗栗縣苑裡鎮苗140線慧橋小吃店招牌前路肩，與後方由張男騎乘搭載沈姓少年的機車發生碰撞，騎士張姓男子、乘客沈姓少年均倒地。（翻攝Google街景）

2023/04/08 13:22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕孫姓女子開車停靠路肩，與後方一輛雙載機車發生碰撞，騎士張姓男子、乘客沈姓少年都倒地，孫女下車關心詢問，聽到張男回覆「沒事」即上車離去，結果沈姓少年有腳趾、手指破皮。孫女吃上肇事逃逸罪，由苗栗地檢署以緩起訴處分，須支付公庫2萬元，且孫女的駕照也要被吊銷，3年內不得考領。

孫女於去年1月9日中午許，開車行駛停靠苗栗縣苑裡鎮苗140線慧橋小吃店招牌前路肩，與後方由張男騎乘搭載沈姓少年的機車發生碰撞，張男、沈姓少年均當場倒地。孫女見狀，下車關心詢問，聽到張男回覆「沒事」後即上車離去。

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結果，沈姓少年因車禍碰撞有腳趾、手指破皮，報警處理；警方循線通知孫女到案，將她依肇事逃逸罪嫌送辦。刑事部分，孫女獲苗栗地檢署緩起訴處分，須支付公庫2萬元；行政罰部分，孫女則被裁罰吊銷駕照，3年內不得考領。

孫女不服行政處分，向苗栗地方法院提起訴訟，主張車禍發生時，她立即下車查看情況，並重複詢問機車騎士張男「還好嗎？沒事吧？」張男均回復「沒事」，且乘客沈姓少年當時為右腳趾及右手指破皮，所受傷勢極為輕微，她難以從外觀發現，誤以為張男之意思是其與少年都沒事，遂開車離開，她沒有逃逸的意圖，聲明處罰撤銷。

但道路交通管理處罰條例第62條第3項、第4項有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷或死亡者，應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，不得任意移動肇事汽車及現場痕跡證據。駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照；3年內不得考領駕駛執照」等明文。

經法官勘驗事故當時行車紀錄器影像顯示，孫女下車查看時，沈姓少年已有自行檢查右腳踝等傷勢舉動，且沈姓少年也證稱，因車禍碰撞倒地，他手、腳都有擦破皮，但孫女沒有詢問他的傷勢，孫女有詢問張男，張男說沒有受傷，孫女沒留資料就開走等事證，認孫女有「汽車駕駛人駕駛汽車肇事致人受傷而逃逸者」之違規事實，行政處罰內容於法無違誤，駁回孫女之訴。

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