花光普發六千元釀弟弒兄案? 自稱胞妹找人PO文為死者平反

新北市蘆洲三日晚間驚傳弟弒兄命案，一名自稱兩兄弟胞妹人士，請人代PO文，替大哥（死者）平反。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/06 00:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲三日驚傳陳姓男子以牽狗繩勒斃四十八歲胞兄命案，陳嫌辯稱不滿死者收到普發六千元當天就花光，兄弟大吵後，失手持牽狗繩勒斃胞兄，一名網友自稱替死者胞妹代PO文，表示要替精神障礙的大哥平反，透露殺人的三哥總欺侮弱小的大哥，且長期精神虐待家人，也曾在家縱火被關，認為家人、台灣法律都要負責任。

據了解，四十四歲陳嫌（三男）與兒子、母親及四十八歲大哥（死者）同住新北市蘆洲區仁愛街一處公寓，陳嫌三日晚間得知胞兄領到普發六千元後立即花光，氣得大罵他，拿起牽狗繩勒他，甚至確認斷氣才放手，陳嫌隨即到派出所自首。

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自稱是嫌犯、死者的妹妹找友人代PO文透露，她與兩個哥哥差20歲，有記憶以來家中生計只靠母親維持，大哥精神狀況不穩定、三哥喝酒就對家人發酒瘋，並不時找弱小的大哥麻煩，認為這次導火線，就是三哥氣憤大哥為何沒用普發的六千元買酒給他而起爭執。

陳女透露，兩位哥哥從小至今發生無數爭吵，但每次報警都說要現行犯或自殘，才能強制送醫，也認為酗酒的三哥有精神病，但每次強送後，很快就放回來，社會局、派出所關心無數趟，全家求助無門，陳女就曾跟跟社工反映，台灣沒有一條法律能幫助他們，「這件事情的結束，就是要等到有一天我三哥真的打死我大哥，才會結束。而這一天真的到了。」

陳女說，「至始至終我相信人性本善，但為什麼後來會變成這樣，很多值得探討…他們的例子在台灣的無數家庭中，我相信都有類似的狀況，只是已經釀成悲劇，或者還沒而已。最後謝謝大家的關心，願大家都能保持善良，平安，健康」。

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