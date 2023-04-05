4/5 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/04/05 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月5日）開獎的第112000081期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。

第112000081期雙贏彩中獎號碼為「01、07、08、09、10、15、16、18、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共138注中獎，每注可得500元；肆獎共1422注中獎，每注可得100元。

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第112000081期今彩539中獎號碼為「03、06、21、31、38」，頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5136注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1537注中獎，每注可得50元。

第112000081期39樂合彩中獎號碼為「03、06、21、31、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共124注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5422注中獎，每注可得1125元。

第112000081期3星彩中獎號碼為「118」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000081期4星彩中獎號碼為「1321」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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