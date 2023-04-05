為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    4/5 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/05 22:11

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月5日）開獎的第112000081期雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。

    第112000081期雙贏彩中獎號碼為「01、07、08、09、10、15、16、18、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共138注中獎，每注可得500元；肆獎共1422注中獎，每注可得100元。

    第112000081期今彩539中獎號碼為「03、06、21、31、38」，頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共5136注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1537注中獎，每注可得50元。

    第112000081期39樂合彩中獎號碼為「03、06、21、31、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共124注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5422注中獎，每注可得1125元。

    第112000081期3星彩中獎號碼為「118」，正彩共55注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000081期4星彩中獎號碼為「1321」，正彩共11注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    4/5 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    2023/04/05 20:51

    4/5 雙贏彩、今彩539開獎囉！
    返鄉不斷看到「這組號碼」 大馬女子下注獨得1.1億
    2023/04/05 13:21

    返鄉不斷看到「這組號碼」 大馬女子下注獨得1.1億

    商辦後勢強勁 這區頂辦炙手可熱
    最好的禮物！她生日買刮刮樂爽中600萬元
    2023/04/05 12:11

    最好的禮物！她生日買刮刮樂爽中600萬元
    4/4今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落台北、台南
    2023/04/04 22:15

    4/4今彩539頭獎開出2注！ 800萬獎落台北、台南
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播