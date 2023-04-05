酒駕載正妹國道撞護欄後輪噴飛 煞車痕長達10公尺

轎車撞護欄車頭毀損右前輪扭曲變形，後輪噴飛，煞車痕長達10公尺。 （國道警方提供）

2023/04/05 15:13

〔記者湯世名／彰化報導〕清明節收假日不平靜，1名男子今天駕駛轎車載長髮正妹行經國道1號彰化路段時，車輛突然失控自撞內側護欄，車頭全毀，後輪噴飛不見蹤影，2人車禍後都下車避到內側車道，國道警方與消防人員趕抵現場，對男子酒測結果超標，當場將男子依公共危險罪移送法辦，長髮正妹則是一度痛到站不起來，還得有人攙扶才緩慢走上救護車送醫治療，肇事原因與責任由國道警方釐清中。

這起事故發生在今天上午7點多，男子開車載長髮正妹行經國1北上199公里彰化路段時，車輛突然失控自撞內側護欄，車頭嚴重毀損，右前輪扭曲變形，右後輪竟不翼而飛，國道三隊與彰化縣消防局據報都派員趕往現場。

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警方到場後，發現男子與長髮正妹站在內側車道，女方一度表情痛苦蹲著，半天站不起來，員警對男子實施酒測發現超標，當場將他依公共危險罪移送法辦，長髮正妹則由男子攙扶才緩慢站起身，走到救護車上由消防人員包紮，火速送彰化秀傳醫院治療，所幸無生命危險。

這起事故占用國道內側與中線車道，適逢清明節收假日，所幸後方並未出現嚴重回堵。由於事故現場有長達10公尺左右的煞車痕，國道警方針對肇事原因與責任釐清中。

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轎車撞護欄車頭毀損右前輪扭曲變形，後輪噴飛。 （國道警方提供）

轎車撞護欄車頭毀損右前輪扭曲變形，後輪噴飛，國道三隊警車在後方警戒。 （國道警方提供）

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