枋寮外海12名越南偷渡犯被逮 全然不知「同胞浮屍慘況」

越南資訊不流通，三日在枋寮外海落網的偷渡犯，全然不知「同胞浮屍慘況」。（海巡提供）

2023/04/04 23:30

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防堵浮屍悲劇再現 海巡連假緝獲12名越南偷渡犯

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣西部外海接連發生越南籍偷渡犯集體溺斃疑案，疑為人蛇集團販運肇禍，三日晚間枋寮外海又傳出十二名越南偷渡人士試圖闖關被逮，民眾都不禁好奇「難道他們不知道同胞的慘況」，但第一線查緝人員透露，其實越南資訊沒有台灣那麼流通，被逮的人真的不知道同鄉發生疑似「海上丟包」慘劇。

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屏南沿海綿長的海岸線，從早年就是偷渡及走私的熱門地點，但海巡及檢警也早佈下天羅地網，從2020年至2021年間，就陸續查獲三次以漁船搭載越南偷渡犯案件，大多是我國漁船出發至海峽中線，搭載越南偷渡犯，再從陸地派小艇或膠筏接應，這次案件模式也是大同小異。

資深海巡人員透露，越南資訊流通比台灣落後許多，這些偷渡犯完全不知道台灣發生越南浮屍案件，且這些偷渡犯以男性居多，都曾來過台灣打工，遭遣返後已無法尋正常管道來台，大都會從越南進入中國後，再透過中國漁船載運到海峽中線，由台灣漁船接駁進入台灣沿岸，這起案件的偷渡犯被逮時，其實穿著都與台灣年輕人無異，身體狀況及飲食飲水都供應正常，只是躲藏處比較擁擠。

這樣的偷渡模式，如遇到缺德的船主，還會逼偷渡客跳船，2020年9月間，當時協助越南偷渡犯的「金順滿」號漁船，就在恆春白砂外海約400公尺處，放偷渡犯穿著救生衣跳船，當時各單位陸續在白砂、萬里桐、紅柴坑周邊民宅及樹林找到逃逸偷渡犯，但為了打黑工，近年這樣的偷渡模式仍層出不窮。

二○二○年九月間，當時協助越南偷渡犯的漁船，就在恆春白砂外海約400公尺處，放生偷渡犯。（資料照）

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