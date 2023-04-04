為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    枋寮外海12名越南偷渡犯被逮 全然不知「同胞浮屍慘況」

    越南資訊不流通，三日在枋寮外海落網的偷渡犯，全然不知「同胞浮屍慘況」。（海巡提供）

    越南資訊不流通，三日在枋寮外海落網的偷渡犯，全然不知「同胞浮屍慘況」。（海巡提供）

    2023/04/04 23:30

    相關新聞

    防堵浮屍悲劇再現 海巡連假緝獲12名越南偷渡犯

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣西部外海接連發生越南籍偷渡犯集體溺斃疑案，疑為人蛇集團販運肇禍，三日晚間枋寮外海又傳出十二名越南偷渡人士試圖闖關被逮，民眾都不禁好奇「難道他們不知道同胞的慘況」，但第一線查緝人員透露，其實越南資訊沒有台灣那麼流通，被逮的人真的不知道同鄉發生疑似「海上丟包」慘劇。

    屏南沿海綿長的海岸線，從早年就是偷渡及走私的熱門地點，但海巡及檢警也早佈下天羅地網，從2020年至2021年間，就陸續查獲三次以漁船搭載越南偷渡犯案件，大多是我國漁船出發至海峽中線，搭載越南偷渡犯，再從陸地派小艇或膠筏接應，這次案件模式也是大同小異。

    資深海巡人員透露，越南資訊流通比台灣落後許多，這些偷渡犯完全不知道台灣發生越南浮屍案件，且這些偷渡犯以男性居多，都曾來過台灣打工，遭遣返後已無法尋正常管道來台，大都會從越南進入中國後，再透過中國漁船載運到海峽中線，由台灣漁船接駁進入台灣沿岸，這起案件的偷渡犯被逮時，其實穿著都與台灣年輕人無異，身體狀況及飲食飲水都供應正常，只是躲藏處比較擁擠。

    這樣的偷渡模式，如遇到缺德的船主，還會逼偷渡客跳船，2020年9月間，當時協助越南偷渡犯的「金順滿」號漁船，就在恆春白砂外海約400公尺處，放偷渡犯穿著救生衣跳船，當時各單位陸續在白砂、萬里桐、紅柴坑周邊民宅及樹林找到逃逸偷渡犯，但為了打黑工，近年這樣的偷渡模式仍層出不窮。

    二○二○年九月間，當時協助越南偷渡犯的漁船，就在恆春白砂外海約400公尺處，放生偷渡犯。（資料照）

    二○二○年九月間，當時協助越南偷渡犯的漁船，就在恆春白砂外海約400公尺處，放生偷渡犯。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防堵浮屍悲劇再現 海巡連假緝獲12名越南偷渡犯
    2023/04/04 16:18

    防堵浮屍悲劇再現 海巡連假緝獲12名越南偷渡犯
    偷渡集體斷魂？ 追查中部外海中國翻船
    2023/03/31 05:30

    偷渡集體斷魂？ 追查中部外海中國翻船

    A7正核心！「富堡菁英滙」打造國際精工宅
    合影越南14偷渡者 警方︰7名成浮屍
    2023/03/31 05:30

    合影越南14偷渡者 警方︰7名成浮屍
    14越南人2月中旬海上釀悲劇 刑事局：追查是否還有人一起偷渡
    2023/03/30 11:19

    14越南人2月中旬海上釀悲劇 刑事局：追查是否還有人一起偷渡

    全面助攻拚經濟大同 3C黃金週酬賓盛典
    西部沿海40天發現20浮屍 刑事局：14越南人偷渡已確認7死
    2023/03/30 10:48

    西部沿海40天發現20浮屍 刑事局：14越南人偷渡已確認7死
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播