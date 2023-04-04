推拿害女子下半身麻痺、大小便無力 假中醫被判刑8個月

士林地院。（資料照）

2023/04/04 16:31

〔記者楊國文／台北報導〕徐姓男子未取得合法中醫師資格，卻開設整療坊，擅自替孫姓女子進行中醫整骨等醫療業務，造成孫女下半身麻痺、大小便無力，憤而提告，但徐男辯稱對孫女是進行民俗療法，並非醫療行為，未違法。士林地院不採信其辯詞，依非法執行醫療業務罪，判徐男8個月徒刑，犯罪所得9千元沒收，可上訴。

檢方起訴指出，徐男明知未取得合法醫師與中醫師資格，不得擅自執行醫療業務，卻自拿不存在的衛福部與醫師許可證公文字號，藉此混淆視聽、假冒醫師來執行中醫傷科的整脊、整骨等醫療業務。

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2020年9月至11月間，患有椎間盤突出的孫姓女子，共花費新台幣9千元找徐男治療，卻未見起色，病情還加劇，同年11月26日，孫女因下半身麻痺、大小便無力，至台大醫院急診，經診斷患有椎間盤突出併發馬尾症候群，隔天立即進行減壓手術。孫女發覺受騙，憤而提告。

士林地檢署偵結，依非法執行醫療業務罪起訴徐男。

士林地院審理時，徐男辯稱，他對孫女所為不是醫療行為，而是民俗療法，未對孫女說可以治癒，他只是徒手幫孫女推拿、按摩、伸展全身部位，放鬆肌，否認對她進行整骨、調整骨盆等醫療行為。

不過，孫女證稱，徐男曾向她保證不用開刀動手術、有信心能治療好，且明確施壓力道在她的脊椎、骨盆、背部等部位，每次療程約10分鐘，收費1500元，「若只是單純按摩，我幹什麼花這麼多錢去按摩」。

士林地院審理認為，徐男對孫女所為，屬於「中醫傷科推拿」，是醫療行為，具有中醫師資格者才可以執行的醫療行為，徐並無合法醫師資格，卻違法執行醫療業務，對患者造成重大潛在危害，惡性應屬重大，考量徐男否認犯行，也未和孫女和解，犯後態度不佳，判刑8月，沒收犯罪所得9000元。

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