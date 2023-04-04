將軍離島女子高處墜落 澎湖海巡隊緊急馳援

澎湖海巡隊改往將軍離島馳援，將高處墜落骨折女性民眾送回馬公。（澎湖海巡隊提供）

2023/04/04 13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明連續假期家家戶戶團圓之際，澎湖海巡隊仍堅守崗位，捍衛海域及人民安全，今日清晨接獲望安鄉將軍衛生所通報，一名正值壯年女性由高處墜落，導致身體多處骨折，緊急馳援將軍，將人員接回馬公本島接受醫療照顧。

澎湖海巡隊調查指出，海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部於4日5時26分接獲望安鄉將軍衛生所通報，一名壯年女性民眾因高處墜落，疑似左足及骨盆骨折，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10087巡防艇趕往救援。

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第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊將軍安檢所、馬公安檢所及消防局配合協處，並由將軍衛生所協調一艘「興進鴻」渡船搭載傷患、家屬與醫護人員等4人出港，在將軍港外與10087巡防艇進行接駁，順利將人員以最大安全速率馳返馬公港，於7時40分交由消防局救護車，載往三軍總醫院澎湖分院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，救命不分平日或假期，只要民眾有需要，海巡署就在身旁；呼籲民眾如有需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往應處。

澎湖海巡隊以接駁方式，在海上接運將軍女病患。（澎湖海巡隊提供）

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