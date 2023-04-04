藥頭「一條龍服務」攬客 「8+9」小弟護主心切嗆警秒被狼狽壓制

警方將護主心切嗆警的胡嫌壓制在地。（警方提供）

2023/04/04 11:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓藥頭標榜「一條龍服務」，承租透天厝除做為毒品交易場所，還提供給藥腳做為吸食及休息處所，生意相當興隆，警方去年底循線上門查緝時，其小弟因忠心護主死命阻擋特警還狂嗆單挑，企圖提醒正在樓上睡覺的潘嫌，但仍被警方一舉成擒，而全案最近也經檢方偵結，依法提起公訴。

台中市刑警大隊偵二隊先前偵辦一起毒品案向上溯源，發現一名綽號「查無此人」的男子涉嫌販毒，進一步查出該男子真實身分是34歲潘姓藥頭，平常以販毒為生，在大里區承租一棟透天厝專門用來交易毒品，不只在該處販售安非他命等毒品，還讓遠道而來的藥腳在該處吸食毒品。

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潘嫌甚至提供一樓客廳或二樓房間，讓藥腳吸食完可以先休息再離開，可說是「一條龍服務」，因此生意相當興隆，許多毒蟲都慕名而來，但潘嫌為逃避查緝，會經常更換使用的交通工具，甚至會使用藥腳的車輛來帶領新上門的客戶前往其租屋處，非常謹慎小心。

案經警方蒐證完備後，去年12月會同保安大隊特勤中隊前往攻堅查緝時，睡在二樓的潘嫌32歲胡姓小弟兼藥腳，因護主心切死命阻擋，還不斷向荷槍實張的特勤警力嗆聲要單挑，企圖保護並提醒睡在三樓的潘嫌，但三兩下就被警方壓制在地，隨即以迅雷不及掩耳速度突破，將潘嫌查緝到案。

警方當場也逮捕2名在該處休息的藥腳，共計查扣安非他命13.2公克、三級毒品一粒眠16.8公克、毒咖啡7包、安非它命吸食器、電子磅秤、分裝袋、手機等贓證物，訊後全案依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，案經檢方審理認犯罪事證明確，也在最近提起公訴。

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涉嫌販毒的潘姓藥頭被逮捕。（警方提供）

警方查扣毒品等贓證物。（警方提供）

警方會同特警前往透天厝攻堅查緝。（警方提供）

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