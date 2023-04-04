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    首頁　>　社會

    年薪200萬「陽明醫哥」 酸博班生「魯蛇」判賠

    示意圖

    示意圖

    2023/04/04 10:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕PTT名人「陽明醫哥」張姓兒科醫師在網路發文酸陳姓博士班生「魯蛇」，還嗆他「單身沒人愛，慘中之慘」，被陳姓男子提告求償10萬元，法官查閱兩人年收入，發現張男年薪超過200萬，陳男年薪18萬，依雙方身分、地位、經濟狀況及加害情形，判張男應賠9千元。

    判決指出，2020年12月15日，PTT男女版有一篇「請問女生要的感覺到底是什麼東西？」的文章，張姓兒科醫師回文後，與陳姓博班生開始在網路筆戰。陳男先嗆張「好了啦，考不上專科的醫師，乖乖當萬年住院醫師或總醫師吧」，張回文反嗆「不要說萬年總醫師，就算是萬年PGY，收入和社會地位也是屌打你」、「依照社會運行的規則，你想要取笑那個人，首先你現實成就要贏過那個人啊」。

    陳不服回嘴：「你只有這個可以說嘴喔？社會地位可不一定喔，還有pgy薪水跟工程師沒兩樣吧，工時還比較長」，張見到回文後，再嗆「台灣什麼環境大家都很清楚啦，會去念本土博班，基本上已經是魯蛇預備軍了，博班念了2年結果放棄」。

    雙方在PTT上你來我往好不熱鬧，張男狂酸陳「都念到碩班了，還不知道自己要幹嘛，然後去博班浪費2年的時間，什麼都沒撈到，人家住院醫師起碼一年150-180」、「說自己選別人，高下立判，結果博班生VS住院醫師，收入和社會地位都輸慘慘，這是什麼阿Q精神勝利法嗎？」、「無法理解社會的規則，休學博士班真的連小7店員都不如，因為一樣沒社會地位，但人家起碼收入比你高」、「以仇女為特色的網友」。

    陳姓男子不滿被駡，認為名譽權受損，提告求償10萬元精神慰撫金；高雄地院審理時，法官認定張男駡人「魯蛇」等言論確實已侵害陳男權益，根據國稅局資料顯示，張男年薪超過200萬，陳男年薪18萬，依雙方身分、地位、經濟狀況及加害情形，判張男應賠9千元，可上訴。

    年薪200萬PTT名人「陽明醫哥」張姓男子酸博班生「魯蛇」，挨告被法官判賠9千元。（記者黃佳琳翻攝）

    年薪200萬PTT名人「陽明醫哥」張姓男子酸博班生「魯蛇」，挨告被法官判賠9千元。（記者黃佳琳翻攝）

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