女房客輕生變凶宅 求償2連敗後扳回一城

女房客輕生變凶宅，房東不滿高雄高分院判決，上訴後撤銷發回，扳回一城。（記者鮑建信攝）

2023/04/04 07:10

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓美容師在租屋處輕生變凶宅，房東向連帶保證人黃母求償200萬元，1、2審判決他敗訴，但最高法院認為黃女雖有患憂鬱症，是否影響識別能力，攸關其自戕前是否知道會影響房價，有待進一步釐清，發回高雄高分院重新審理。

據了解，2020年5月間，房東王男以每月1萬6000元，把房屋租給黃女經營工作室，隔年1月間，她卻在屋內自戕後變成凶宅，嚴重影響房價，由於黃母為連帶保證人，被求償200萬元。

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黃母則否認是連帶保證人，並說，她女兒輕生不是故意要造成王房屋的損失，拒絕賠償。

1、2審法官調查，黃母未在租賃契約書簽名，案發隔月並以同樣價格順利出租，及黃女曾四度看身心科門診，了結生命前，不可能預見會變成凶宅而減損房價，判決黃母勝訴。

王男仍然不服上訴，最高法院卻有不同看法，認為黃女為成年人，一般情形具有識別能力，其所患憂鬱性疾病，是否影響其識別能力？她選擇輕生是否曾想到會影響房價，原審並未調查清楚，撤銷原判決，發回高雄高分院重審。

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