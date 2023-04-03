男生日入廁強押制服女學生 從重改判達性侵刑度罕見

（資料照）

2023/04/03 23:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子生日當天，欲找女子吃飯聊天，竟在大賣場廁所，持刀尾隨穿制服女學生進入並鎖門，所幸對方大叫始脫險，被依妨害性自主未遂罪起訴，高等法院高雄分院雖然仍依妨害自由罪論處，卻從重改判3年半徒刑，比性侵罪最低刑還重。

法界人士表示，刑法妨害性自主罪，處3年以上、10年以下有期徒刑，陳男被處的刑度，已達此罪刑期，相當罕見。

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判決書指出，2021年12月9日晚上6時15分，陳男在高雄市區一家大賣場，見身著學校體育服裝女學生小雪（化名、為12歲以上未滿18歲之少年）獨自上廁所，隨即跟著進入，並將廁所對外通道之門鎖上。

小雪如廁後至洗手台之際，陳男緊貼她身體後方，見她轉身後並說：「我沒有要幹嘛，你不要叫」等語，小雪欲開門離去，卻被推回洗手台並大叫求救，他為免形跡敗露，徒手用力摀住她嘴巴，並強行欲將她拉至廁所內之男廁，但因小雪奮力掙扎而未果。

後來，小雪趁陳男欲取出刀，而未摀住其嘴巴之際，趁機大聲呼喊同行魏姓友人，對方在廁所門外聽聞後，亦立即大聲呼喊她名字，並欲進入女廁查看，陳見事跡敗露，即開門逃逸離去。

陳男辯稱，案發當日是他生日，只是想找人陪他吃飯聊天，否認意圖性侵。

由於小雪指稱，案發當時陳男並未出言騷擾，或用身體磨蹭，她沒有感覺陳男有意圖親吻或脫衣等行為，更無撫摸等舉動，地院因而認定構成妨害自由罪判刑1年6月，高雄高分院雖然支持原審法律見解，但審酌陳男有妨害性自主等前科，犯案情節重大，從重改判3年6月，比原審多2年徒刑。

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