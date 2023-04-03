胡扯沒交過大奶妹想看胸器 男強摸女性友人下場GG了
2023/04/03 20:07
〔記者王俊忠／台南報導〕台南一名劉姓男子於2022年3月間深夜，與友人到一名女性友人小萱（化名）的台南市租住處聊天、吃宵夜，待友人與小萱室友相繼離去，僅劉男與小萱獨處時，劉突然對小萱說「沒交往過大胸部的女友，想要看她的胸部」。女方嚴詞拒絕，劉竟強掀小萱上衣、撫摸及吻其胸部，後來室友返回小萱房間，劉才罷手。其後因劉男賠償小萱60萬元，台南地方法院依強制猥褻罪判劉男8月徒刑、緩刑2年，緩刑期間需接受保護管束；此案還可上訴。
判決指出，劉男與女子小萱原本是普通朋友關係，2022年3月23日深夜11點許，劉男偕同朋友到小萱及小萱林姓室友的台南租住處4樓房間聊天、吃宵夜，小萱是住在4樓房間；林姓室友住在2樓房間。
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直到隔天（24）凌晨零點30分許，聚會結束，劉男的友人先離去，小萱的林姓室友也回到自己2樓房間，4樓房間僅剩小萱與劉男兩人獨處。
劉男見狀覺得有機可乘，竟然先對小萱說，他沒有交往過胸部比較大的女子，要求想看她的胸部，小萱嚴詞拒絕劉男的無理要求。不料，來軟的不成，劉男竟霸王硬上弓、徒手強行掀開女方的上衣，不顧小萱的言語制止與出手推拒，強摸並親吻小萱的胸部，對女方暴力猥褻得逞。
後來，小萱的林姓室友再回到4樓小萱房間，劉男才停手侵害小萱。小萱為了此事曾向林姓室友傾訴且情緒深受影響，決定報警處理，警方循線查獲劉男這名「登徒子」。在一審法院開庭時，劉男坦承猥褻犯行，同時與女方調解成立、賠償小萱60萬元，法官認為劉有悔過、彌補女方誠意；小萱也同意給劉男緩刑自新的機會。