持手機窺視少女 捷運站色狼瞎扯「這個線太長」遭打臉

吳男持手機窺視國中少女裙底風框，北院依法判他得易科罰金之刑6月。捷運站手扶梯示意圖。（資料照、法新社；本報合成）

2023/04/03 18:12

〔記者溫于德／台北報導〕3年前吳男上完聲樂課，跑到捷運古亭站持手機窺視女子裙底風光，受害的是年僅15歲的國中少女，他卻辯稱手機線（應為耳機線）太長不小心勾到裙襬，台北地院拒絕採信，痛批他造成少女心理創傷，依「成年人故意對少年犯窺視身體隱私部位罪」判得易科罰金之刑6月。

2021年5月11日當晚9時10分吳男進入古亭站，停留長達36分鐘，期間他多次在手扶梯處，持手機尾隨穿短裙的女子上樓。

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本案少女當下身穿國中制服、肩背國中書包搭手扶梯，吳男跟在其後，打開手機拍照功能，用前鏡頭窺視隱私部位。後來少女驚覺裙擺被掀動，轉身見到吳男，趕緊跑回家告知家人。

北院審理時，吳男辯稱，當下他先到捷運站上廁所，也為了處理工作拿出手機接收Google雲端資料，網路卻不順，他才會在捷運站上上下下尋找網路訊號，並「碰巧」跟隨在數名穿短裙的女子後方。

吳男進一步解釋，他當時正在聽音樂，因耳機線過長不慎前勾到少女裙擺，衍生誤會。辯護人也主張監視器畫面並未拍到吳男持手機向前伸的動作。

少女證稱，當下覺得裙子後面涼涼的，裙擺好像被手指或手向上掀起來，有3至5秒，也不像有風，因為當時沒有風，如果是風，裙擺應該是擺動的狀態，也不會向上停留那麼久，「這件事讓我心裡烙下陰影」。

北院根據監視器畫面，指吳男在捷運站停留近40分鐘期間，反覆多次搭手扶梯上樓再走樓梯下樓，不符常情，且他尾隨的女子都穿著短裙，搭上手扶梯後還刻意接近女子後方，拒絕採信他的「碰巧」之說。

再者，耳機線重量很輕，即便勾到裙襬，也不應該使裙擺向上拉起，並持續數秒；何況，吳男在審理時自稱為處理工作用用手機接收Google雲端資料，為何在警詢、檢方偵訊時都未曾提過。

假如吳男是為了更好的網路訊號，正常來講應該是站定某一處後，多方嘗試是否能夠接收Google雲端檔案，豈有一上樓又立刻下樓的道理，還是反覆上下樓。

北院最後認定吳男為了滿足私慾，藉由搭乘手扶梯窺視他人隱私部位，對少女造成心理創傷，並審酌他否認犯罪，過去也曾在公車上伸出鹹豬手，足見他素行不佳，依法量刑。可上訴。

吳男持手機窺視國中少女裙底風框，北院依法判他得易科罰金之刑6月。捷運站手扶梯示意圖。（資料照）

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