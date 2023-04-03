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    29歲女羽化成天使 宜縣消防局頒贈義消制服與服務證助圓夢

    29歲林恩羽，羽化成天上美麗的救護天使，宜縣消防局頒贈義消制服與服務證助圓夢。（記者游明金攝）

    29歲林恩羽，羽化成天上美麗的救護天使，宜縣消防局頒贈義消制服與服務證助圓夢。（記者游明金攝）

    2023/04/03 15:20

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭市29歲女子林恩羽，已羽化成天上美麗的救護天使；她覺得義消是很偉大的服務工作，深受感動並嚮往加入，自費到台北上課，考取EMT1證照；但在申請加入期間突然辭世。恩羽多次托夢給義消伙伴，盼能為她完成生前心願，宜縣消防局通過申請，今天將義消制服與永久服務證送給林恩羽，由她的母親代收；林媽媽說，恩羽從小就很有愛心，很有正義感，喜歡助人，很謝謝大家幫女兒圓夢。

    林媽媽說，恩羽從小在路上，看到小貓、小狗受傷，都會先把牠們安置，被輾過的都會用紙箱包起來，她也曾在陽大醫院擔任志工，約在3、4年前，一直很想加入義消這個大家庭，但恩羽知道沒有考上證照不能救人，就自己去自費學習救護技能，希望幫助需求幫助的人，卻沒想到發生意外，恩羽也曾從事殯葬服務，很多人不敢碰遺體，但她覺得是在做善事，也曾說「死人不恐怖，活人勾心鬥角才恐怖」。

    恩羽過世後，曾3次託夢給義消同仁潘宗佑，潘說，在夢裡，恩宇就是笑笑的、揮著手，沒有講話，他感覺得出來，恩羽是希望大家幫她完成生前加入義消這個心願，她一直很想加入這個大家庭，覺得義消無私的奉獻付出，是很偉大的工作，他有到她靈前上香，允諾幫恩羽完成這個心願。

    縣議會議長張勝德得知此事後，第一時間與消防局長徐松奕連絡，張說，這個故事很讓人感動，對社會也有正面效應，感謝消防局協助，讓恩羽完成想成為宜蘭義消的一份子的心願。

    林恩羽獲得義消永久服務證。（記者游明金攝）

    林恩羽獲得義消永久服務證。（記者游明金攝）

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