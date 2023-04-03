溫馨一幕 警察搶到五月天門票要值勤 兒子搭捷運去探班

許清華在捷運站值班，兒子特別去探父親的班。（取自高雄市警局臉書）

2023/04/03 10:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕五月天在世運主場館的4場演唱會圓滿落幕，出現溫馨一幕!身為「五迷」的高雄捷運警察許清華，好不容易搶到票，原本要與老婆一起去，重溫戀愛時回憶，沒想到要上班，因此把票給老婆和兒子，兒子還搭捷運到會場，特別去探父親的班，兩人來個大擁抱。

許清華表示，他與老婆都是五月天的歌迷，年輕時也瘋狂過，為重溫年輕活力，趁著五月天這次到世運主場館開唱，他在2月份就搶票，好不容易搶到。

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許清華說，卻因搶到票的日期沒有輪休，沒辦法與老婆一起去，因此讓老婆跟兒子一起去，但對於能替「五迷」服務，安全順利搭車，他感到非常榮幸。

昨天（2日）傍晚，許的妻兒搭車到捷運站下車後，剛好碰到在值勤的許清華，兒子還特別去探父親的班，告訴「爸爸加油，我先去聽演唱會了」，許清華也給了兒子一個大擁抱。

這一幕被市警局同仁捕捉到，拍下這溫馨的畫面，貼在高雄市警局臉書，引起迴響。

高市府表示，高雄連日的演唱會，成功疏運旅客，歸功於2千名幕後英雄，以本月1日為例，共調派左營、楠梓、鼓山、鹽埕等4分局警力，加上捷運警察隊、交大、保大，市刑大共約600警力，同時加強演唱會周邊停車場防竊、防搶勤務。

許清華在捷運站值班，妻兒來探班，並來個大擁抱。（取自高雄市警局臉書）

許清華在捷運站疏導人潮。（高雄市捷運警察隊提供）

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