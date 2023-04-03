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    首頁　>　社會

    逆向騎車被警盯上還「丟包」毒品 警鷹眼細查照樣「抓包」

    警方查獲蔡姓男子涉丟包海洛因毒品粉末與針筒。（圖：警方提供）

    警方查獲蔡姓男子涉丟包海洛因毒品粉末與針筒。（圖：警方提供）

    2023/04/03 10:23

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第四分局育平派出所兩名警員，於4月2日凌晨巡邏行經安平區華平路、華平路672巷口，看到1男1女共乘1輛機車逆向行駛，立即鳴警笛尾隨喝令停車，騎機車男子疑丟包針筒、海洛因毒品，這對情侶都否認東西是他們的。員警出示行車記錄器影像確認東西是男騎士丟出，且兩人毒篩都是陽性，被依毒品罪嫌法辦。

    南市警四分局育平派出所警員黃育群、尤四海2人，發現這對情侶騎機車逆向行駛後，尾隨示意攔查，在安平區國平路552巷內攔下機車，騎機車的蔡姓男子（46歲）見事蹟敗露，左手馬上丢出1個不明物體。

    黃、尤兩員警看到地上有1支針筒及1包不明粉末，騎車的蔡姓男子與坐在後座的41歲女友，都異口同聲否認那物品是他們的、向警察表示「不是我的、不是我的、都不是我的」，員警依警察職權行使法，要求這對情侶配合一起到派出所接受調查。

    員警在派出所內出示密錄器與行車記錄器影像，確認該物品是從蔡嫌手中丟出，該支針筒內有注射過的液體、重1.55公克；該包不明粉末重0.25公克，初篩結果均呈現一級毒品海洛因陽性反應。蔡男驗尿也有毒品陽性反應，其女友為毒品陰性反應，全案調查後，依違反毒品危害防制條例將蔡男移送台南地檢署偵辦。其逆向行駛交通違規部分，則開單告發。

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    警方攔查逆向騎乘機車的一對情侶，意外查獲騎機車的蔡姓男子（左一）涉丟包毒品。（圖：警方提供）

    警方攔查逆向騎乘機車的一對情侶，意外查獲騎機車的蔡姓男子（左一）涉丟包毒品。（圖：警方提供）

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