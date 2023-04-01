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    4/1 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/01 22:17

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月1日）開獎的第112000078期雙贏彩、第112000078期今彩539，頭獎均摃龜。

    第112000078期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、06、07、13、17、18、19、20、21、22」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎共129注中獎，每注可得500元；肆獎共1385注中獎，每注可得100元。

    第112000078期今彩539中獎號碼為「09、10、16、21、26」，頭獎摃龜；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共5782注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4854注中獎，每注可得50元。

    第112000078期39樂合彩中獎號碼為「09、10、16、21、26」，四合摃龜；每注可得21萬2500元；三合共178注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6513注中獎，每注可得1125元。

    第112000078期3星彩中獎號碼為「948」，正彩共15注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000078期4星彩中獎號碼為「4404」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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