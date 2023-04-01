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    警界金牌女教官 北大傳授防身術迴響熱烈

    新北市三峽警分局常訓教官「金牌女警」林家穎，連假到台北大學校園教師生「簡易防身術」，因反應熱烈，師生還要求加開場次。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽警分局常訓教官「金牌女警」林家穎，連假到台北大學校園教師生「簡易防身術」，因反應熱烈，師生還要求加開場次。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/04/01 21:37

    〔記者吳仁捷／新北報導〕宣導婦幼人身安全，三峽警分局走入校園，新北市三峽警分局常訓助教「金牌女警」林家穎，曾是新北首位霹靂特勤女隊員，擅長柔道、跆拳技術，清明連假期間受邀到台北大學，為同學、教職員講解「簡易防身術」，她以淺顯易懂觀念，傳授簡單易學的防身招數，強調黃金時刻就自己，上了寶貴一課，因反應熱烈，師生還要求加開場次。

    三峽警分局長許城銘關心校園安全，率分局幹部拜會國立台北大學學務長胡宜中、副理事長林育騰等人，討論到學生校園、校外安全問題，提到男女學生都要學會的基本防身術及跟騷法法律概念，促成這次「簡易防身術」及淺談「跟騷法」的宣導活動。

    林家穎課堂中，不但示範簡易防身術撇步，也告訴同學，生活中要有「敵情意識」，時時刻刻提高警覺，遇上危難時，才能將防身術運用出來，而學防身術前，也要了解人體脆弱部位，像是眼睛、鼻樑、咽喉、下襠等，對於侵犯的對象要給予「致命一擊」，爭取脫逃機會。

    她也針對平常容易遇到的熊抱、拉手、勒頸等侵犯方式，逐一講解如何破解招式，現場男女同學不但聽，還得實際操作，遇有不清楚的地方，林家穎也跟其他參與的教官下場親切指導，讓每位同學都能印象深刻。

    台北大學住輔組長李麗芳說，這次活動預告張貼出來，立刻就獲得學生相當熱烈的反應，名額秒殺，也希望三峽警分局能加開場次，讓更多的同學能學習到實用的防身技能，不但保護自己，也能保護他人。

    授29歲女警林家穎，為警專31期畢業，是新北市警局首位霹靂特勤女警，過去在保安警察大隊霹靂小組服勤，穿上一身黑色勁裝，舉凡各類刑案現場攻堅、逮捕要犯、執行路臨檢，都有她的身影，雖然身材纖瘦，但她曾經面對體格魁武犯嫌挑釁，當場被她使出柔道大外割壓制在地，近年轉任三峽警分局常訓助教，傳授實用警技給基層第一線的執勤同仁。

    林家穎曾於2019年代表警政署參加世界警消運動會的比賽中，奪下跆拳道女子49公斤以下公開組對打金牌、空手道女子公開組型場銀牌，以及跆拳道女子公開組黑帶個人品勢銅牌，首度參賽，就拿下金銀銅三項獎項，2022年轉戰荷蘭世界警察消防運動會，在超過70個參賽國家及近30種競賽項目中，在跆拳道賽事勇奪一金一銀四銅亮眼成績，從幼稚園開始習武的她，目前黑帶五段，是名符其實的金牌教官。

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