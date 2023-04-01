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    車輛不讓行人重罰首日 彰化取締19件

    彰化警方3月31日加強路口安全執法，機車不禮讓行人被員警攔下開單告發將開罰1200元。 （警方提供）

    彰化警方3月31日加強路口安全執法，機車不禮讓行人被員警攔下開單告發將開罰1200元。 （警方提供）

    2023/04/01 16:35

    〔記者湯世名／彰化報導〕抓到了！彰化縣去年發生路口交通事故共2萬0495件，共造成69人死亡，縣警局配合交通新制，3月31日全面加強路口安全執法，共取締汽車不禮讓行人13件、汽機車轉向不讓行人6件，汽車不論大小型車輛一律開罰3600元，機車則開罰1200元。

    交通隊指出，去年彰化縣發生路口交通事故2萬0495件，占全般交通事故發生近6成4，造成69人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「未注意車前狀態」次多，且鑒於交岔路口因「車不停讓人」造成行人死傷逐年攀升，為加強車輛與行人守法觀念，警方將加強路口安全執法，期有效降低事故發生。

    交通隊指出，路口安全執法主要針對易肇事路口，加強違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

    警方昨天針對全縣易肇事路口加強違規攔查勤務，共開罰汽車不禮讓行人13件、汽機車轉向不讓行人6件、闖紅燈121件、紅燈右轉91件。

    交通隊長林神改表示，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影，且交通部已修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，若汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，由現行小型車處罰2000元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元，呼籲車輛駕駛人行經路口或轉彎時，務必減速慢行停讓行人，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。

    彰化警方路口宣導汽機車轉向不讓行人，汽車不論大小型車輛一律開罰3600元，機車則開罰1200元。 （資料照，警方提供）

    彰化警方路口宣導汽機車轉向不讓行人，汽車不論大小型車輛一律開罰3600元，機車則開罰1200元。 （資料照，警方提供）

    彰化警方路口宣導汽機車轉向禮讓行人。 （資料照，警方提供）

    彰化警方路口宣導汽機車轉向禮讓行人。 （資料照，警方提供）

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