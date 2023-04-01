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    連假好心情飛了！草屯國小圍牆邊榕樹倒塌 波及路邊3台轎車

    南投縣草屯鎮草屯國小校園圍牆邊的榕樹，今天中午突然倒塌。（記者佟振國攝）

    南投縣草屯鎮草屯國小校園圍牆邊的榕樹，今天中午突然倒塌。（記者佟振國攝）

    2023/04/01 14:50

    〔記者佟振國／南投報導〕五告衰！南投縣草屯鎮草屯國小鄰玉屏路圍牆旁1株樹齡20多年的榕樹，今天中午突然從根部斷裂倒塌，高約20公尺的樹身橫倒在路中阻斷交通，還壓到停放路邊的2台賓士及1台馬自達轎車，車主聞訊見狀欲哭無淚，校方推測榕樹疑似感染褐根病，加上雨後土石鬆動，支撐不住而斷裂傾倒，尤其旁邊還有1株榕樹也搖搖欲墜，校方將儘速處理，以免再發生意外。

    草屯國小於921震災重建後一併在校園圍牆旁栽種榕樹，經過20多年，目前樹高已有20餘公尺，中午大約12點15分左右，緊鄰玉屏路圍牆的1株榕樹突然倒塌，樹身倒在路上完全阻斷交通，還壓到路邊停放的3輛轎車，現場一片混亂，校方立即報請警方管制交通，暫時禁止人車通行，以免發生意外，同時聯繫廠商進行倒木鋸斷移除。

    路旁監視器也記錄榕樹倒下瞬間，先前還有1台轎車及3台機車陸續通過，還有1位民眾走在人行道上，還好車都通過，人也還沒走到，榕樹就倒了下來，沒有造成人員傷亡，但車主被通知愛車被大榕樹壓到，趕到現場是欲哭無淚，連假首日就遇愛車受損，好心情瞬間化為烏有，尤其附近還有1株榕樹也搖搖欲墜，民眾擔心日後倒塌狀況重演。

    校長陳文燦表示，樹齡20多年的榕樹傾倒研判可能感染褐根病，加上今天降雨且雨勢不小，土石鬆動致樹木倒塌，目前已聯繫3台轎車車主，針對車體受損依公共意外險做後續賠償，也會針對校園的樹木進行觀察與診斷，儘快確認校樹的健康狀況。

    草屯國小倒塌的榕樹阻斷道路交通，停在路邊的轎車也遭殃。（記者佟振國攝）

    草屯國小倒塌的榕樹阻斷道路交通，停在路邊的轎車也遭殃。（記者佟振國攝）

    校方、警方進行道路交通管制，並聯繫廠商進行樹木移除。（記者佟振國攝）

    校方、警方進行道路交通管制，並聯繫廠商進行樹木移除。（記者佟振國攝）

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