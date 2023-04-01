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    首頁　>　社會

    養生館老闆娘偷情人夫 嗆聲元配「2人是真愛」

    人妻提告養生會館老闆娘黎姓女子破壞她的婚姻、侵害她的配偶權，求償100萬元精神慰撫金；苗栗地方法院判黎女應賠償20萬元。（情境照）

    人妻提告養生會館老闆娘黎姓女子破壞她的婚姻、侵害她的配偶權，求償100萬元精神慰撫金；苗栗地方法院判黎女應賠償20萬元。（情境照）

    2023/04/01 12:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕一名人妻感覺到湯姓丈夫突然冷淡，經常不明原因晚上出門至清晨4、5點才回家，她查看丈夫電腦，赫見數張女子裸照及對方身分證背面配偶欄照片，進一步查知該女為丈夫的「小三」黎姓女子，她致電黎女勸分手，但遭嗆「2人是真愛」為由拒絕。這名人妻提告黎女破壞她的婚姻、侵害她的配偶權，求償100萬元精神慰撫金；苗栗地方法院判黎女應賠償20萬元。

    判決書指出，黎女經營美容美體養生會館，因湯男於去年5、6月間前往消費而認識，嗣湯男經常前往消費，2人漸有互動進而交往。

    但黎女辯稱，交往期間湯男未曾提及其婚姻及家庭狀況，也未將真實姓名及年籍資料告知，她基於信任湯男也未多問，後來因湯男父親過世，她前往廟宇替其父親處理法會事宜，湯男才告知她其真實姓名及其已婚之身分；她旋即表明不願破壞他人家庭，向湯男提出分手，並勸湯男回歸家庭，2人已於去年5月23日分手。

    不過，法官據這名人妻所提其與黎女的電話對話錄音內容，足認黎女與湯男交往時，確實知悉湯男是有配偶之人，黎女辯詞不可採。且法官調查，湯男於去年9月間前往越南，黎女也以女朋友的身分同遊。

    法官認為，黎女明知湯男是有婦之夫，仍與湯男交往、親密互動並共同出國至越南旅遊，顯逾社會一般通念所能容忍之範圍，足以破壞湯男與妻子間婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，不法侵害他人之身分法益情節重大，經量酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦程度、兩造身分地位經濟等各種情狀，認精神慰撫金應以20萬元為適當。

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