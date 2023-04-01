國道蛇行狂飆變「碰碰車」！休旅車先撞BMW 再撞護欄和路肩

圖為張男肇事車。（記者吳仁捷翻攝）

2023/04/01 12:09

〔記者吳仁捷／新北報導〕中山高林口路段昨（3月31日）深夜一輛休旅車疑與另一車競速飆車，高速蛇行切回內側車道時，撞上一輛BMW轎車，自撞內側護欄再彈到路肩迴轉，最後衝回中間車道停下，釀成2車受損、1人送醫，也差點波及後車，警方將進一步釐清是否因飆車肇禍。

國道警方昨晚間10時許獲報，中山高北上38K林口路段傳出2車事故，到場發現一輛休旅車與一輛轎車車禍，轎車車主因挫傷、驚嚇送醫，幸無大礙，兩人均無酒精反應。

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警方調查，53歲張男駕駛豐田WISH休旅車行途經事發路段，從中線車道高速切換至內側，不久撞上行駛內側車道44歲盧男駕駛的BMW轎車，張男休旅車隨即撞上內側護欄，失控打滑連衝兩個車道，衝撞路肩外側護欄再彈回到中間車道。

這起事故占用內側、中線車道，警方將傷者送醫，測繪事故圖後移除現場恢復通行；民眾提供行車紀錄器中，發現張男高速危險駕駛，事發前一輛白色轎車也高速切入，懷疑兩車競速釀禍，由於林口、泰山路段車流眾多，加上是連假尖峰疏運時段，直呼飆車肇事太危險，將擴大調閱行車影像、行車紀錄器，若確認飆車屬實，將祭出危險駕駛罰單約制。

國道警局交通科重申，呼籲駕駛人應遵守交通規則，依規定速限行駛與變換車道應保持安全間隔，勿任意變換車道破壞別人的安全距離，以確保行車安全，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，於危急時發揮救命功效。

張姓男子疑在中山高林口段飆車競速，高速蛇行撞上內側車，衝撞內側護欄後彈撞到外側護欄，迴轉一圈衝回內側車道，嚇壞用路人；圖為張男肇事車。（記者吳仁捷翻攝）

張姓男子疑在中山高林口段飆車競速，高速蛇行撞上內側車，衝撞內側護欄後彈撞到外側護欄，迴轉一圈衝回內側車道，嚇壞用路人；圖為遭撞車。（記者吳仁捷翻攝）

張姓男子疑在中山高林口段飆車競速，高速蛇行撞上內側車，衝撞內側護欄後彈撞到外側護欄，迴轉一圈衝回內側車道，嚇壞用路人；圖為遭撞車。（記者吳仁捷翻攝）

張姓男子疑在中山高林口段飆車競速，高速蛇行撞上內側車，衝撞內側護欄後彈撞到外側護欄，迴轉一圈衝回內側車道，嚇壞用路人。（記者吳仁捷翻攝）

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