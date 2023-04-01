清明連假遊墾丁 小心違法行為最高罰10萬

墾管處強力取締違法沙灘車。（墾管處提供）

2023/04/01 09:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今天就是清明連假第一天，不少遊客選擇到墾丁地區旅遊，由於每次連假期間都有許多遊客脫序行為，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）特別針對容易出現的狀況提醒遊客，包括亂放煙火、違法沙灘車、垃圾亂丟等，最高可處10萬元罰鍰。

墾管處表示，歡迎國人前來墾丁享受怡人的春季風情，但也提醒遊客共同維護自然環境，避免發生違規脫序的遊憩行為，如在沙灘、草原或民宿內任意燃放爆竹煙火、任意丟棄垃圾、騎乘沙灘車活動等；同時也呼籲現在正值乾旱季節，民眾掃墓或遊客遊憩用火時，一定要注意防範火災。

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此外，有業者以沙灘車勇闖叢林及地景打卡來號召遊客，但因該活動路徑容易造成水土流失、環境破壞及遊客翻車等安全問題，所以目前國家公園內是禁止騎乘沙灘車遊憩活動，若違反國家公園法第13條第8款第6目公告禁止事項「禁止從事沙灘車遊憩活動」，可開罰3000元。

進入山林野地或掃墓，務必小心用火，如違法放火，依消防法規定處3000元以下罰鍰，若造成公共危險還可能觸犯刑法，同時露天燃燒還會違反空氣汙染防制法，可處1200元到10萬元罰鍰。

墾管處強調，為維護國家公園整體環境與保障遊客安全，清明5天連假將結合保七第8大隊加強巡查取締違規，今年元旦、春節及228等連假已取締沙灘車業者及遊客共13人次，呼籲遊客勿再以身試法。

墾丁國家公園禁止燃放煙火。（墾管處提供）

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