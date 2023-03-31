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    打黑、打詐、緝毒 蔡清祥召集檢調廉「雷厲風行」

    法務部長蔡清祥為彰顯打黑、打詐、緝毒「國家三大政策」決心，指示最高檢察署規劃對策，今邀集檢、調、廉等首長，召開「掃黑工作聯繫會議」。 （最高檢提供）

    法務部長蔡清祥為彰顯打黑、打詐、緝毒「國家三大政策」決心，指示最高檢察署規劃對策，今邀集檢、調、廉等首長，召開「掃黑工作聯繫會議」。 （最高檢提供）

    2023/03/31 21:56

    〔記者錢利忠／台北報導〕電信詐欺犯罪嚴重、不法歹徒覬覦綠能產業及選舉將近，法務部長蔡清祥為彰顯打擊不法決心，指示最高檢察署規劃對策；最高檢今邀集檢、調、廉等首長，召開「掃黑工作聯繫會議」；蔡清祥今天致詞時表示，國家三大政策為打黑、打詐、緝毒，檢、調、廉「鐵三角」應全盤規劃及盤點案件，雷厲風行，紮實蒐證，才能讓民眾有感。

    最高檢今邀集一、二審檢察長、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松等機關首長，召開掃黑工作聯繫會議，會中分析當前治安問題癥結，體認近期的偵查策略上，應結合檢、警、調、廉的專業能力，就當前不法犯罪組織有計劃、有系統、分波、同步重點偵查；會中達成由檢察官結合政府各部會力量，進行海外司法互助，以及整合公民營協力單位斷絕幫派金流，推動有效刑事政策，建立完善法制，打擊新興犯罪等決議。

    蔡清祥指示，國家掃黑政策就是打黑、打詐、緝毒等三大項工作，檢察官掃黑應結合檢、調、廉「鐵三角」，雷厲風行，持續不斷，盤點檢方可掌握的案件，紮實蒐證，待案件成熟後執行，才不會曇花一現。

    檢察總長邢泰釗表示，檢察機關應有計劃、有系統，採取規劃、盤點、列管、調查、時程、獎勵、宣導等7項掃黑策略；檢察長對於所轄地檢署的掃黑工作，應指派專責檢察官，盤點轄區內重大犯罪，重點偵辦，縝密蒐證，耙梳勾稽犯罪嫌疑人，作為執行掃黑的工作方向。

    全國一、二審檢察長及調查局長王俊力、廉政署長莊榮松等人，則就掃黑案件的盤點與調查交換意見；各地檢署檢察長分別就轄內具有特色性的「廣義掃黑案件」進行盤點，並就偵查作為規劃、預期成效，於今日會中進行報告。

    會中，各二審檢察長聽取一審檢察長報告之後，總結回應，指詐騙與毒品案件與黑道多有結合，而檢察機關掃黑工作是否能有所成效，取決於檢察長的決心與態度。二審檢察署將與地檢署上下協力、跨域合作，亦會持續與相關行政機關溝通，只有與行政機關密切配合，檢方案件才不會愈來愈多，導致有績效，卻沒有成效的結果。

    莊榮松盤點廉政署偵辦中案件並表示，目前相關案件態樣，有綠能、環保、土方、重大矚目等案件，其中綠能、環保、土方案件均與犯罪組織有關，廉政署將密切配合檢察機關持續蒐證，全力偵辦。

    調查局副局長黃義村表示，調查局的掃黑工作將全力配合最高檢的規劃，在經濟掃黑犯罪領域，訂定地下通匯、組織性經濟犯罪、股市犯罪、營業秘密等4大面向重點規劃與調查。

    法務部長蔡清祥為彰顯打黑、打詐、緝毒「國家三大政策」決心，指示最高檢察署規劃對策，今邀集檢、調、廉等首長，召開「掃黑工作聯繫會議」。 （最高檢提供）

    法務部長蔡清祥為彰顯打黑、打詐、緝毒「國家三大政策」決心，指示最高檢察署規劃對策，今邀集檢、調、廉等首長，召開「掃黑工作聯繫會議」。 （最高檢提供）

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