檢舉魔人謊報惹怒警員 撬門、束帶束口執法過當 分局長致歉送辦自清

新北市蘆洲分局李姓警員因執法過當，被記一大過處分，並通報檢方自清。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/31 21:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲賴姓檢舉魔人一年報案110多達1318次，檢舉住戶妨害安寧，上月11日又多次報案，蘆洲派出所警員到場查無實據，因賴男拒絕開門，李姓警員以鐵橇破壞門，將賴男上銬帶回派出所，因賴男不斷叫囂，李姓警員除對賴男上銬，更以束帶束口讓他無法大叫，警方事後將賴男放走，未料賴男寫了一千多字檢舉信給分局，警方認為執法過當，對李員記一大過，連帶處分所長，報請檢方偵辦，針對執法過當決不護短，並以社會秩序維護法謊報110法辦賴嫌。

據透露，47歲賴姓男子是檢舉魔人，經常致電派出所指控樓上住戶妨害安寧，2022年一年就就撥打多達1318通檢舉妨礙安寧電話，但員警到場都查無實證，對於賴男惡意胡亂檢舉，耗費可觀警察治安資源，也讓附近住戶頭疼。

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上月11日下午5時，賴男再報案派出所樓上出現異音，但員警到場查無實據，認為賴男亂報案，聯繫他沒接聽電話，41歲李姓警員便持鐵橇撬開賴男住處鐵門，將他帶回派出所，因賴男抗拒、叫囂，李員將他上銬後，也以束帶束住賴男嘴巴，讓他無法言語。

賴男獲釋後，難以接受，寫了滿滿一頁檢舉信向警方檢舉，警方督察組調查，發現確實執法過當，記李員一大過處分，並追究正副所長有無督導失責。

蘆洲警分局長林詮峰今晚針對蘆洲派出所李姓警員明顯執法過當情事，對當事人12萬分歉意，強調針對警員疏失部分，分局絕不姑息庇縱，除主動報請新北地檢署偵辦，也依相關規定先記大過1次，列入相關考績評核，對於所長將連帶處分，後續議處將待司法調查結果後再行議處，絕不姑息庇縱。

由於賴男多次謊報，警方依社維法偵辦，對於賴男告知提告李姓警員傷害部分，警方釐清案情時，多次電話、通知書聯繫，賴男均未到案說明，本分局維護當事人權利，主動報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，絕不徇私護短。

同事說，李姓警員從警13年，任事積極，值勤很守規矩，應該是無法認同賴嫌一年謊報上千件妨害安寧，又拒不出面，才一時氣憤做出過當行為，同事多為他打氣，希望司法還原當時情況。

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