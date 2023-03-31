台中拆屋倒塌意外3死 營造商老闆、怪手司機涉過失致死送辦

3名罹難者的最後一人，今天清晨1時許挖出，已無生命跡象。（記者廖耀東攝）

2023/03/31 13:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區台灣大道一段299巷5號老屋倒塌，造成3人死亡，最後2名被活埋的工人分別於昨天深夜與今天清晨挖出，都已經無生命跡象，中市警局一分局與台中地檢署進入後續偵辦程序，因主管機關認定，現場並無安全設施（例如鋼樑斜撐），檢警今天依過失致死罪嫌，偵辦營造商古姓負責人，以及駕駛怪手、案發時幸運逃離現場的游姓司機。

中市消防局今天也針對這起意外，挖掘搜救耗時超過15小時之因提出說明。該局強調，因磚石量大，蓋在兩名受困者身上的厚度逾3公尺，倒塌老宅的屋頂又滑動，不能動用大型怪手等重型機具，只能用小型工具或徒手挖掘，工人吳長穎於昨晚10時許脫困，但已經死亡，工人陳銳勝於今天清晨1時許挖出，亦已無生命跡象。

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消防局強調，陳男（第三名罹難者）的腳被卡住，救援複雜度高，且地下積水一直無法消退，即使用泵浦抽完，水一下子就再注滿起來，難度極高，消防人員努力不懈、奮力救援，終於完成救援，協助脫困，願往者安息。

包括台中市政府都市發展局、職業安全衛生署中區職業安全衛生中心，昨天勘查發現，現場無斜撐等任何安全措施，中市警局一分局今天上午傳喚營造商古姓負責人，駕駛怪手的游姓男子，前者涉嫌沒有做安全措施，導致這起3死憾事，游男則是涉嫌駕駛怪手，可能施工不當或開挖過深，導致老宅崩塌，涉嫌過失致死罪，台中地檢署預計今天下午會進一步偵訊裁定。

這場救援行動耗時15小時。（記者廖耀東攝）

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