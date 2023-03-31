惡劣環保公司跨三縣市濫倒「廢酸」 中港溪染紅3公里

中港溪被廢酸洗液染紅約3公里，污染甚嚴重。（中檢提供）

2023/03/31 11:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署今天依違反「廢棄物清理法」，起訴芫吉有限公司與負責人等9人，他們是「一條龍環保犯罪集團」，從2022年至今年1月，在台中市、桃園與苗栗縣濫倒廢棄物，包括具有腐蝕性的強酸洗液，污染地下水、河川與土壤，中港溪被廢酸洗液染紅約3公里長，污染甚嚴重，檢方聲明法院判刑之外，另依上述法律，科最重400萬元罰金。

台中地檢署並強調，該集團不法犯罪所得高達8335萬餘元，另有貨運曳引車、半拖車等相關犯罪工具，污染破壞環境，情節與惡性均屬重大，聲明法院一併沒收。

請繼續往下閱讀...

中檢指出，本案是2022年10月7日下午，檢警發現台中市清水區有土地被非法開挖並注入傾倒不明強酸廢液，導致土壤與水源污染，由檢察官陳祥薇指揮偵辦，並立即指揮警政署保七總隊第三大隊第二中隊（環保警察）與中市政府環保局派員至現場，同步啟動污染應變處理，防止污染擴大，並迅速查獲李姓司機、陳姓車主及陳姓土地承租人等人，經檢察官於同年月8日複訊後，向法院聲請羈押陳姓車主，陳姓土地承租人5萬元交保且限制住居，李姓司機限制住居。

檢警進一步調查，去年12月8日針對芫吉公司廠區、辦公處所等處搜索，並認定林姓負責人、施姓負責人（或重要主管）涉嫌重大，聲押獲准，去年12月30日至今年1月4日，又查獲另一許姓司機涉案，並由司機指認廢酸洗液的其他棄置點，包括桃園市新屋區、苗栗縣三灣區、台中市大里區，台中地檢署檢察官親率環保署中區稽查大隊、中市環保局與環保警察，並會同苗栗縣政府環保局人員，於今年1月17日，沿苗栗縣三灣鄉中港溪下游河床，往上游徒步溯溪3公里，始查獲非法棄置地點，並發現中港溪河川已被傾倒的廢酸洗液，染紅約3公里長，污染甚為嚴重。

檢方今年2月13日至芫吉公司第二次搜索，又查獲邱姓與楊姓兩名司機到案，順利完整破獲此一公司、仲介、土蟲與土尾（承租土地的雙方）的「一條龍犯罪結構集團」。

檢方並於偵辦期間，查扣林姓負責人等人的財產（含不動產），共計5659萬餘元，中檢強調，這是實現法務部「徹底剝奪犯罪不法所得」政策，使個人、企業不再心存僥倖，用破壞生態永續手段獲取暴利，並造成生態環境難以恢復的損害。

檢方檢視污染現場，圖左下可見水源被染紅。（中檢提供）

被污染的中港溪，石頭都呈現鐵鏽色。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法