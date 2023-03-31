地下製菸廠雇用失聯移工捲菸 遭嘉義縣專勤隊破獲

嘉義縣專勤隊等單位破獲地下製菸廠。（嘉義縣專勤隊提供）

2023/03/31 10:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊與南投縣警局刑警大隊都接獲彰化地區地下製菸廠線報，經深入追查屬實，成立專案小組並報請彰化地檢署檢察官指揮，近日執行搜索，拘提及逮捕私菸集團成員5名，其中2名為越南籍失聯移工，起出劣質捲菸成品及半成品，估算可製成7611包私菸，市值台幣64萬6935元，全案訊後依違反菸酒管理法等罪嫌移送偵辦。

專案小組追查，以林姓主嫌為首的私菸集團，見規避菸捐及健康捐有利可圖，招聘及指派失聯移工從事捲菸、包裝、搬運等工作，製造未經政府檢驗的劣質菸品販售牟利。

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經專案小組連日蒐證，研判時機成熟，由彰化地檢署指揮執行搜索，拘提主嫌及逮捕越南籍失聯移工等集團成員，並查扣劣質捲菸成品、半成品、捲菸紙、捲菸器材、黏膠板、封膜機等證物，全案將移送彰化地檢署偵辦。

專案小組表示，地下製菸廠規避各項稅捐，且未經政府檢驗，所含焦油及尼古丁等有害化學物質含量容易超標，嚴重危害人民身體健康，呼籲民眾切勿貪圖小利，雇用來路不明的外來人口非法工作，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科罰金，請民眾共同杜絕私菸及非法聘僱，如發現不法請向檢警及移民機關檢舉。

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嘉義縣專勤隊等單位破獲地下製菸廠，逮捕為越南籍失聯移工。（嘉義縣專勤隊提供）

嘉義縣專勤隊等單位破獲地下製菸廠，專案小組清點查扣物品數量。（嘉義縣專勤隊提供）

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