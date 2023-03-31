北市打詐績效六都第一 張榮興：詐騙零容忍

台北市警察局長張榮興（左）受訪。（記者黃筠軒攝）

2023/03/31 10:20

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來詐騙犯罪猖獗，詐騙集團手法「與時俱進」，甚至利用政府政策來行騙，像疫情剛爆發時的紓困，到近來普發6千元現金的政策，都被詐騙集團當成話術。台北市警察局長張榮興接受本報《官我什麼事》專訪，再次宣示警方「詐騙零容忍」的態度與立場，也強調，打詐與打擊黑幫同等重要，未來警方會持續查緝幫派犯罪，同時強化打詐、反詐的力道。

張榮興指出，台北市警方打詐主要分成兩個面向，一個是讓民眾識詐、避免詐騙案件發生；另外就是將詐騙集團查緝到案，目前北市警對於打詐有成立一個獨立的專責小組，全力追緝詐騙集團。

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據統計，詐騙受害金額最多的是投資型詐騙，再來則是網路購物詐騙、分期付款詐騙。有些高知識分子會被投資型詐騙的話術吸引，因為詐騙集團通常會用穩賺不賠、一夜致富等話術來吸引民眾上鉤；網路購物則是看準民眾貪小便宜的心態，待民眾下單後，詐騙集團再編理由要民眾去操作網路銀行app來行騙。

張榮興也說，民眾要牢記「一聽二掛三查證」的口號，一旦接到詐騙電話，首先要冷靜，掛掉電話後再查證，避免被騙，同時再向鄰近的派出所或是撥打165反詐騙專線求助。

目前警方正持續加強各種反詐騙宣傳，像是近來警方就推出「百工百業」系列的防詐宣導影片，讓民眾知道詐騙集團近來使用的話術、手法。例如近來「ChatGPT」爆紅，就有詐騙集團謊稱要民眾加入ChatGPT app，但這一定是詐騙，因為實際上ChatGPT並沒有app。

張榮興強調，警方打詐不會停歇，而且要把它銷聲匿跡，打詐跟打擊黑道幫派同等重要，警方未來一定會全力來執行。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台北市警察局長張榮興。（記者黃筠軒攝）

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