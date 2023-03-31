為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    黑幫高調辦春酒 北市警局長：讓明仁會付出代價

    台北市警察局長張榮興。（記者黃筠軒攝）

    台北市警察局長張榮興。（記者黃筠軒攝）

    2023/03/31 10:10

    〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，找來上百名辣妹迎賓，行徑囂張，也引來社會各界撻伐，台北市警察局長張榮興就曾多次在媒體鏡頭前宣示「與黑道勢不兩立」。為此，張榮興接受本報《官我什麼事》專訪，談論警方近來掃蕩幫派，就是將明仁會列為首要目標，強調一定會讓明仁會付出代價。

    張榮興表示，明仁會舉辦誇張、高調的春酒後，外界驚覺黑道幫派的氣焰非常囂張，警政署、台北市警局都展開一連串掃黑行動。首要目標，就是針對竹聯幫明仁會，所謂「棒打出頭鳥」，警方一定要讓明仁會付出代價。

    此次掃蕩幫派主要針對其活動場所、堂口或依附為生的營業處所，期間共查獲3百多人涉及不法、具幫派身分者約60多人。為壓制黑幫氣焰、避免其他幫派「有樣學樣」，警方也透過管道約束、壓制，後續有4場黑幫春酒取消。

    張榮興說，警方也針對明仁會不法行徑追查，台北市刑大就循線逮捕明仁會萬華分會8名成員，有3嫌還是核心幹部、其中還有人也參加此次明仁會春酒，經警方逮捕後也聲押獲准。

    張榮興強調，由於過去警界曾發生接觸特定對象的風紀案件，導致現在許多刑警接觸幫派、掌握情資受限，目前警方在研擬精進做法。但是根據過往經驗，許多新生代黑幫都會從事詐欺與毒品，警方會從案件中設法來掌握情資、進行蒐證。

    另外，張榮興也認為「警民合作」相當重要，如果民眾有發現黑幫不法行為一定要報案，廣大民眾提供的線索，將會成為偵辦案件的案源；若有民眾因為黑幫不法行為受害，也要勇於出面，警方一定會溯源追查、全力偵破。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    惡霸魚肉鄉民、暴力討債 明仁會三峽分會副會長收押
    2023/03/30 09:41

    惡霸魚肉鄉民、暴力討債 明仁會三峽分會副會長收押
    逃中國要犯陸續被逮 槍手急轉東南亞
    2023/03/26 05:30

    逃中國要犯陸續被逮 槍手急轉東南亞

    變電所紛室內化 嫌惡設施變身好鄰居
    高調辦春酒 挑戰公權力 專案大掃黑 警逮109人
    2023/03/18 05:30

    高調辦春酒 挑戰公權力 專案大掃黑 警逮109人
    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案
    2023/03/17 12:40

    鎖定竹聯幫明仁會清剿！警政署查緝109黑幫分子到案

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    黑幫高調春酒遭警鎖定查抄 竹聯幫至堂明晚春酒臨時喊卡
    2023/03/09 19:19

    黑幫高調春酒遭警鎖定查抄 竹聯幫至堂明晚春酒臨時喊卡
    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」
    2023/03/09 07:27

    黑幫春酒高調惹火 江湖兄弟有人冷看有人諷「囡仔爛，硬沒久」
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播