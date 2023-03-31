黑幫高調辦春酒 北市警局長：讓明仁會付出代價

台北市警察局長張榮興。（記者黃筠軒攝）

2023/03/31 10:10

〔記者王冠仁／台北報導〕日前竹聯幫明仁會高調舉辦春酒，找來上百名辣妹迎賓，行徑囂張，也引來社會各界撻伐，台北市警察局長張榮興就曾多次在媒體鏡頭前宣示「與黑道勢不兩立」。為此，張榮興接受本報《官我什麼事》專訪，談論警方近來掃蕩幫派，就是將明仁會列為首要目標，強調一定會讓明仁會付出代價。

張榮興表示，明仁會舉辦誇張、高調的春酒後，外界驚覺黑道幫派的氣焰非常囂張，警政署、台北市警局都展開一連串掃黑行動。首要目標，就是針對竹聯幫明仁會，所謂「棒打出頭鳥」，警方一定要讓明仁會付出代價。

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此次掃蕩幫派主要針對其活動場所、堂口或依附為生的營業處所，期間共查獲3百多人涉及不法、具幫派身分者約60多人。為壓制黑幫氣焰、避免其他幫派「有樣學樣」，警方也透過管道約束、壓制，後續有4場黑幫春酒取消。

張榮興說，警方也針對明仁會不法行徑追查，台北市刑大就循線逮捕明仁會萬華分會8名成員，有3嫌還是核心幹部、其中還有人也參加此次明仁會春酒，經警方逮捕後也聲押獲准。

張榮興強調，由於過去警界曾發生接觸特定對象的風紀案件，導致現在許多刑警接觸幫派、掌握情資受限，目前警方在研擬精進做法。但是根據過往經驗，許多新生代黑幫都會從事詐欺與毒品，警方會從案件中設法來掌握情資、進行蒐證。

另外，張榮興也認為「警民合作」相當重要，如果民眾有發現黑幫不法行為一定要報案，廣大民眾提供的線索，將會成為偵辦案件的案源；若有民眾因為黑幫不法行為受害，也要勇於出面，警方一定會溯源追查、全力偵破。

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