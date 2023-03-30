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    陳庭妮談老爸哭了 未申請代父清償欠稅及辦理接見

    陳庭妮出席活動談及父親時忍不住淚灑現場。（記者潘少棠攝，資料照）

    陳庭妮出席活動談及父親時忍不住淚灑現場。（記者潘少棠攝，資料照）

    2023/03/30 20:50

    〔記者陳冠備／彰化報導〕藝人陳庭妮76歲父親陳奕樑，15年前經營冷凍食品公司時欠稅418萬元，至今未繳，遭法務部行政執行署執行強制管收，25日解送在彰化看守所，陳庭妮今出席活動時談及父親時忍不住淚灑現場，哽咽的說已請律師協助處理，並辦理接見。不過截至晚間，彰化看守所及行政執行署彰化分署還未接到陳庭妮的申請。

    據了解，陳奕樑滯欠2006至2007年度營利事業所得稅、2009至2010年度營業稅合計418萬餘元未繳，2007年陸續被中區國稅局移送行政執行署彰化分署強制執行，查出陳男持續有營業收入卻不繳，還有盈餘100多萬分配給股東，甚至還能支付1500多萬貨款購買牛肉，卻故意不繳稅。

    事後有人認為，當紅的陳庭妮應有能力解決父親欠稅的債務，而不致淪落於此，不過陳庭妮表示，是昨日看了新聞才得知，行政執行署彰化分署也說，陳男的公司都沒有兒女的股份，欠債被管收是陳男個人的事，與兒女無關。

    彰化分署主任執行官李鴻明表示，到今日晚間，未收到陳庭妮或律師有與承辦股連繫，若陳庭妮欲代父償清欠稅款項，必須提清償計畫，最好一次還清，也可先繳部分款項再分期清償，以上皆要執行官同意，再依程序呈報，陳奕樑就可獲得釋放。

    彰化看守所秘書韓保貴表示，陳奕樑進入看守所後情緒及飲食正常，依防疫規定， 10天內只能以電話或電腦行動接見，不能直接探視，目前尚未接到陳庭妮有委任律師申請或是接見。

    行政執行署彰化分署人員，陳庭妮76歲父親陳奕樑欠稅418萬元，遭法務部行政執行署執行強制管收，25日拘提解送彰化看守所。（彰化分署提供）

    行政執行署彰化分署人員，陳庭妮76歲父親陳奕樑欠稅418萬元，遭法務部行政執行署執行強制管收，25日拘提解送彰化看守所。（彰化分署提供）

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