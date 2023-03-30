不肖業者專挑原住民詐騙 孔文吉：政府單位應積極介入調查

國民黨原住民立委孔文吉今天陪同5位遭詐騙的受害人舉行記者會。（記者王千豪攝）

2023/03/30 17:41

〔記者王千豪／台北報導〕詐騙案件頻傳，更有不肖業者將腦筋動到原住民身上。國民黨原住民立委孔文吉今天陪同遭詐騙的陳情人共同召開記者會，揭露不肖公司的詐欺手段。受害者表示，該公司於全台各地或至原鄉，舉辦招商說明會或是吸納會員等方式，大量吸納資金、召募投資人及線下會員，其中多數為原住民族人，用投資名義、行詐騙之實的金額迄今逾新台幣2千多萬。孔文吉呼籲，警政署等單位應積極介入調查。

孔文吉今天陪同5位陳情人舉行記者會，熊姓陳情人表示，秦姓負責人以俠客中華科技有限公司為基底，成立富囻數位平台，並把重點放在原住民身上，利用他們觀念、資訊的落差，進行招攬。平台規定，加入會員要繳交5000元，若要成為經銷代理則需5至10萬，甚至還會鼓勵原住民開公司承接政府的標案等。

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熊姓陳情人指控，秦姓負責人以旗下的俠客中華科技先標得政府的割草標案，然後下包給其他由原住民成立的公司執行，但這些被鼓勵要開公司的原住民並沒有足夠的資金，於是秦姓負責人和他合作，向原住民提供代墊服務，起初這樣的模式還運行一陣子，但後來秦姓負責人以公司缺資金為由，積欠他三、四百萬。他強調，這些代墊的錢都是貸款而來，現在每個月負擔6、7萬的貸款，對生活造成嚴重困頓。

吳姓陳情人說，秦姓負責人鼓勵他以機車貸款10萬元，成為該公司的代理，甚至還鼓勵他成立公司，負責執行俠客中華科技從政府部門得標而來清潔標案。由秦姓負責人付履約保證金，然後他付10％的利潤給對方，等政府錢下來後，扣除相關費用所剩下的錢會給他。他聽信之後，成立公司執行竹東地區的清潔工作，結果錢全部被俠客中華科技拿走，導致他自己積欠200萬。

江姓陳情人說，他原本是在部落當母語老師，後來在朋友的介紹下加入這間公司。秦姓負責人不斷向他洗腦說，國家一年有700億的割草標案，「你們原住民哪一個不會割草呢？」於是他的家人就向該公司買了一部15萬元的割草機，沒想到竟然是一場騙局。

孔文吉表示，這樣的手法及方式，刻意設想誆騙族人及民眾，相信只會是冰山一角，受詐騙的人數及金額，全國應該不只這樣子。他極力呼籲有關機關，如公平交易委員會、金融監督管理委員會、內政部警政署、法務部調查局應積極介入調查；同時，原住民族委員會、財團法人法律扶助基金會，對於被害民眾的後續求償或是集體訴訟問題，也應盡速專案進行協助，以有效地保全民眾財產及其相關權益。

警政署刑事警察局代表表示，這個陳情案件提到的眾籌網路借貸標會媒合平台應該有涉嫌違反銀行法第29條之1以及第125條，其刑責是蠻重的。秦姓負責人吸金大概2000萬左右，刑責大概在3至7年左右。他們也會檢視有沒有其他詐欺的行為等，並呼籲陳情人直接到刑警局報案。

法律扶助基金會邱律師表示，他會把這個案子帶回去研議，同時研議看要怎麼處理才能讓不同分會收到類似案件的時候，或許可以集中成一個專案，又或者是用什麼方式統一來辦理。

原民會代表表示，如果該案件進入司法程序，原民會有法律費用的補助，原則上每個案子最高補助3萬元，但如果是集體訴訟的話，他們也會跟法扶研究看看是否以專簽來處理。

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