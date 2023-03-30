外國貨輪衝撞我國漁船 澎湖海巡隊緊急馳援

我國籍漁船遭外國貨輪撞擊，導致左舷進水。（澎湖海巡隊提供）

2023/03/30 15:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署艦隊分署澎湖海巡隊，29日接獲第十三巡防區轉民眾118報案，指稱我國籍漁船「洽億」在七美西南53浬遭不明外籍貨輪擦撞，造成該船左舷受損，船體有進水情形，尚有動力，以幫浦抽水，船上7人待援，屏東艦緊急前往馳援。

澎湖海巡隊調查指出，29日上午8時53分接獲第十三巡防區轉民眾報案，指稱我國籍漁船洽億號遭不明外國貨輪衝撞，導致船艙進水，隨時有沉沒的危險，船上有1台、2菲、4印，總計7名船員等待救援，該隊立即派遣屏東艦前往查處。屏東艦接獲通報後隨即前往應處，深夜11時52分於七美西南35浬與「洽」船會合，開始伴航戒護，於虎井西2.5浬與10087艇交接，由該艇接續戒護平安進馬公第三漁港。

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另外30日凌晨0時10分屏東艦接獲SC XIAMEN貨輪VHF呼叫，該輪表示約在29日上午8時25分與「洽」船發生碰撞，因無法以無線電聯上該船，故請屏東艦代為轉達，該輪預計30日上午9時停泊於雲林麥寮錨地，接受後續調查事宜。

海巡署表示，民眾若有發生緊急事故，可撥打海巡署118免費報案專線，或透過台灣各區漁業通訊電台通報，海巡署必定於第一時間派遣艦艇趕赴現場協處。同時也會協助處理相關調查及賠償事宜，以維護我國主權。

受到撞擊的我國漁船，由澎湖海巡隊巡防艇戒護入港。（澎湖海巡隊提供）

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