14越南人2月中旬海上釀悲劇 刑事局：追查是否還有人一起偷渡

比對出7名越南籍浮屍身分表。（刑事局提供）

2023/03/30 11:19

〔記者邱俊福／台北報導〕針對近期我國執法人員於海上、岸際發現多起浮屍案件，不排除是人蛇集團丟包害命狀況；刑事局國際科科長李泱輯今天表示，根據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊，掌握的14名越南民眾名單進行追查，經透過訪查，上月中旬14人便集體偷渡來台，故從上月18日開始清查所有發現的浮屍，比對出7人已成海上浮屍，至於這14人是否還有跟其他越南籍民眾一起偷渡，尚在追查中。

根據比對出來的7名越南籍名單，分別是2月27日高雄彌陀漁港西方2.1浬、女性。2月27日高雄港二港口外海1.4浬、女性。3月5日台南七股區網仔寮沙洲、男性。3月6日台南市青山漁港、男性。3月7日台南將軍、男性。3月7日雲林縣麥寮、男性。3月10日雲林下湖口、男性。

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刑事局統計，上月18日至昨天，警察機關及海巡機關計發現20具海上浮屍，已確認身分者16人，其中9名台籍為自殺、意外落水死亡，7名為越南籍，另有4具遺體身分仍比對中，目前由海巡署與警政署成立專案小組追查中。

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