為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    14越南人2月中旬海上釀悲劇 刑事局：追查是否還有人一起偷渡

    比對出7名越南籍浮屍身分表。（刑事局提供）

    比對出7名越南籍浮屍身分表。（刑事局提供）

    2023/03/30 11:19

    〔記者邱俊福／台北報導〕針對近期我國執法人員於海上、岸際發現多起浮屍案件，不排除是人蛇集團丟包害命狀況；刑事局國際科科長李泱輯今天表示，根據駐台北越南經濟文化辦事處提供資訊，掌握的14名越南民眾名單進行追查，經透過訪查，上月中旬14人便集體偷渡來台，故從上月18日開始清查所有發現的浮屍，比對出7人已成海上浮屍，至於這14人是否還有跟其他越南籍民眾一起偷渡，尚在追查中。

    根據比對出來的7名越南籍名單，分別是2月27日高雄彌陀漁港西方2.1浬、女性。2月27日高雄港二港口外海1.4浬、女性。3月5日台南七股區網仔寮沙洲、男性。3月6日台南市青山漁港、男性。3月7日台南將軍、男性。3月7日雲林縣麥寮、男性。3月10日雲林下湖口、男性。

    刑事局統計，上月18日至昨天，警察機關及海巡機關計發現20具海上浮屍，已確認身分者16人，其中9名台籍為自殺、意外落水死亡，7名為越南籍，另有4具遺體身分仍比對中，目前由海巡署與警政署成立專案小組追查中。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    西部沿海40天發現20浮屍 刑事局：14越南人偷渡已確認7死
    2023/03/30 10:48

    西部沿海40天發現20浮屍 刑事局：14越南人偷渡已確認7死
    疑人蛇丟包！9縣市沿海3月以來撈獲13男3女共16屍
    2023/03/29 20:55

    疑人蛇丟包！9縣市沿海3月以來撈獲13男3女共16屍

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    偷渡？人蛇丟包？ 雲林外海也發現3具浮屍
    2023/03/29 16:47

    偷渡？人蛇丟包？ 雲林外海也發現3具浮屍
    獨家》偷渡遇難？1照片曝14人恐淘金夢碎 台南檢方：還待確認身分
    2023/03/29 13:35

    獨家》偷渡遇難？1照片曝14人恐淘金夢碎 台南檢方：還待確認身分

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播