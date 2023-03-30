男擁大批槍毒藏身純樸鄉下 警上門安撫5歲童：跟爸爸拿個「東西」

警方共查扣改造手槍1把、彈匣、子彈103顆、安非他命8包等證物。（警方提供）

2023/03/30 11:24

〔記者許國楨／台中報導〕台南市蘇姓男子涉嫌持有毒品並擁槍自重，雖隱身民風淳樸的鄉下住處，仍被警方盯上，台中市刑大飛象過河前往查緝時，他正抱著5歲幼女享受天倫之樂，警方隨即安撫幼童說，跟爸爸拿個「東西」，當場查扣改造手槍、一百多顆子彈及安毒，而全案最近也由檢方偵結起訴在案。

台中市刑大偵八隊去年底偵辦毒品案時，意外收到情資顯示，33歲蘇男涉嫌持有毒品，且為防止在毒品交易時遭黑吃黑擁槍自重，經鍥而不捨追查，發現蘇嫌住在台南市某透天民宅內，而該民宅位於農村，當地民風淳樸，蘇嫌持有槍毒行為，顯對治安危害甚大。

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警方經連日跟監及蒐報其犯罪事證，去年底見時機成熟持搜索票趕往，對於警方突如其來查緝行動，當時正抱著5歲幼女享受天倫之樂的蘇嫌，雖一度感到震驚錯愕仍得知來意，拜託警方「別為難我家人」，警方則順勢安撫幼童，不要害怕，只是跟爸爸拿個「東西」。

警方經搜索查扣改造手槍1把、彈匣、90式子彈及霰彈式子彈共103顆、安非他命8包（重約200公克）、電子磅秤及手機等證物，全案經移送台南地檢署偵辦，檢察官最近偵結後，依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》罪嫌起訴，分別可處5年以上有期徒刑及2年以下有期徒刑。

台中市刑大呼籲，查緝非法槍械及毒品為當前重點工作，警方將持續強化查緝作為，切勿以身試法，另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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警方經搜索查扣改造手槍及子彈。（警方提供）

警方搜索查扣安毒。（警方提供）

警方逮捕蘇嫌送辦。（警方提供）

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