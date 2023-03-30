低價買凶宅洗白詐貸1349萬 主腦判刑3年半

新北地院。（資料照）

2023/03/30 11:01

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區一家公司張姓登記人及張姓實際負責人夥同王姓不動產仲介，低價購入2間凶宅，再透過人頭轉手方式洗白，偽造買賣契約，將現況確認書變更為沒有發生過自殺事件，向不知情的銀行詐貸得手1349萬元，不僅如此，該公司還有增資變更登記驗資不實等情形，新北地院審理後依三人以上共同詐欺取財等罪，判處張姓實際負責人3年半徒刑（此部份不得易科罰金）及，得易科罰金部分為2個月與3個月徒刑。

張姓登記人則被判處1年6月徒刑（不得易科罰金）及3個月徒刑，參與增資變更登記驗資不實的記帳士事務所吳姓負責人，則被判處3個月徒刑。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，2016年間，3人花270萬及820萬元，在桃園市購入2間凶宅，再透過人頭轉手方式，把房地現況確認書洗白，變成並未記載有發生自殺事件，隱瞞凶宅訊息，向不知情的銀行詐貸，成功詐得349萬及1000萬元得手。

審理時，張姓登記負責人坦承犯行，張姓實際負責人則否認，合議庭不採信，並斥責2人貪圖不法財產，購入低價位凶宅後，偽造買賣契約，佯以向銀行申請貸款，造成銀行放款可能無法回收潛在損害，所為應予非難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法