為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    替恩師處理遺產 邱瓈寬告裴祥泉弟妹繼承權不存在結果曝

    邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

    邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

    2023/03/30 10:52

    〔記者溫于德／台北報導〕已故製片裴祥泉8年前病逝，視裴為恩師的知名製作人邱瓈寬、楊智明，依裴生前遺囑指「家裡人一毛錢都不給」，向裴的弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，但台北地院認為邱、楊既然無法證明裴的弟妹曾對裴祥泉重大虐待或侮辱情事，提告便無理由，判決敗訴。可上訴。

    邱、楊主張，裴祥泉生前曾預立遺囑稱：「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，後來楊探望裴，親口問裴是否要將遺產留給家人？裴已明白表示「不要」、「都不要給」。

    況且，裴祥泉的家人每每急需要錢才會聯絡，甚至侵吞裴用來支付父親安養院的款項，再者，楊智明跟隨在裴的身旁逾30年，裴未婚又無子嗣，也從未聽裴提過到有兄弟姊妹。

    還有一次是裴祥泉因病住院，家人雖前往探視，但裴醒來面對的卻是家人大聲咆哮，裴二度住院需要家屬簽署同意書，到場家人卻要求裴的公司支付每餐餐費，甚至連18元礦泉水、10元茶葉蛋，都不願意負擔。

    家人還被點名在病房內抽菸，或將裝有排泄物的垃圾桶，放在裴祥泉頭部旁，邱、楊認為裴家弟妹對裴造成重大精神虐待，裴也已透過遺囑拒絕交付任何遺產給家人，提起本件訴訟。

    裴家弟妹指沒有血緣關係的邱、楊，拿著一個來歷不明的遺囑，偷偷向國稅局申報遺產稅，還主張是遺囑執行人，經家人發現，立即向國稅局申報遺產稅，北院另案也已判決遺囑無效。

    何況，邱、楊在裴祥泉往生前，以各種理由拒絕家人接觸、探視住院中的裴，到底裴生前身心如何被折磨，或裴的骨灰被放置何處，都無法知情。

    另依護理紀錄可知，裴的家人曾到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，替裴更換尿布；至於將相關支出的統一發票交由公司作為行政報銷費用，是合理行為，也沒有虐待情況，因此不能剝奪家人繼承遺產。

    北院認為，邱、楊主張裴家弟妹長期鮮少與裴祥泉聯繫、未出席裴的追思會、刻意將裝有排泄物的垃圾桶放在裴身旁等，都因為邱、楊無法舉證，而不足採信；既然無法證明裴家弟妹曾對裴有重大虐待或侮辱情事，提起本件告訴便無理由，判邱、楊敗訴。可上訴。

    邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

    邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跨海提告討債5700萬元 曾志偉二審贏了
    2023/03/08 18:01

    跨海提告討債5700萬元 曾志偉二審贏了
    跨海向裴祥泉繼承人討5700萬 曾志偉吞敗
    2022/03/07 12:17

    跨海向裴祥泉繼承人討5700萬 曾志偉吞敗

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    朱延平控裴祥泉生前欠3600萬 北院判裴家人全賠
    2020/03/30 20:32

    朱延平控裴祥泉生前欠3600萬 北院判裴家人全賠
    朱延平控裴祥泉欠3600萬 法官將傳邱瓈寬作證
    2018/10/22 18:43

    朱延平控裴祥泉欠3600萬 法官將傳邱瓈寬作證

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    邱瓈寬繼承恩師遺產 恩師胞妹律師：遺囑無效
    2017/11/10 13:44

    邱瓈寬繼承恩師遺產 恩師胞妹律師：遺囑無效
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播