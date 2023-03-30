替恩師處理遺產 邱瓈寬告裴祥泉弟妹繼承權不存在結果曝

邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

2023/03/30 10:52

〔記者溫于德／台北報導〕已故製片裴祥泉8年前病逝，視裴為恩師的知名製作人邱瓈寬、楊智明，依裴生前遺囑指「家裡人一毛錢都不給」，向裴的弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，但台北地院認為邱、楊既然無法證明裴的弟妹曾對裴祥泉重大虐待或侮辱情事，提告便無理由，判決敗訴。可上訴。

邱、楊主張，裴祥泉生前曾預立遺囑稱：「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，後來楊探望裴，親口問裴是否要將遺產留給家人？裴已明白表示「不要」、「都不要給」。

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況且，裴祥泉的家人每每急需要錢才會聯絡，甚至侵吞裴用來支付父親安養院的款項，再者，楊智明跟隨在裴的身旁逾30年，裴未婚又無子嗣，也從未聽裴提過到有兄弟姊妹。

還有一次是裴祥泉因病住院，家人雖前往探視，但裴醒來面對的卻是家人大聲咆哮，裴二度住院需要家屬簽署同意書，到場家人卻要求裴的公司支付每餐餐費，甚至連18元礦泉水、10元茶葉蛋，都不願意負擔。

家人還被點名在病房內抽菸，或將裝有排泄物的垃圾桶，放在裴祥泉頭部旁，邱、楊認為裴家弟妹對裴造成重大精神虐待，裴也已透過遺囑拒絕交付任何遺產給家人，提起本件訴訟。

裴家弟妹指沒有血緣關係的邱、楊，拿著一個來歷不明的遺囑，偷偷向國稅局申報遺產稅，還主張是遺囑執行人，經家人發現，立即向國稅局申報遺產稅，北院另案也已判決遺囑無效。

何況，邱、楊在裴祥泉往生前，以各種理由拒絕家人接觸、探視住院中的裴，到底裴生前身心如何被折磨，或裴的骨灰被放置何處，都無法知情。

另依護理紀錄可知，裴的家人曾到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，替裴更換尿布；至於將相關支出的統一發票交由公司作為行政報銷費用，是合理行為，也沒有虐待情況，因此不能剝奪家人繼承遺產。

北院認為，邱、楊主張裴家弟妹長期鮮少與裴祥泉聯繫、未出席裴的追思會、刻意將裝有排泄物的垃圾桶放在裴身旁等，都因為邱、楊無法舉證，而不足採信；既然無法證明裴家弟妹曾對裴有重大虐待或侮辱情事，提起本件告訴便無理由，判邱、楊敗訴。可上訴。

邱瓈寬（見圖）、楊智明兩人根據裴祥泉生前遺囑等，向裴家弟妹提起確認繼承權不存民事訴訟，北院判邱、楊敗訴。（資料照）

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