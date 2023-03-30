國道頻傳自動駕駛肇禍！ 3個月撞毀29輛緩撞、施工車

國道頻傳自動駕駛肇事狀況。（記者吳仁捷翻攝）

2023/03/30 10:26

〔記者吳仁捷／新北報導〕國道公路警察局近來發現，今年1月至今，國道就發生29起施工中的工程車或緩撞車遭後方追撞，撞擊原因多是用路人開啟俗稱「自動駕駛」的駕駛輔助系統，警方呼籲，目前許多新車款配備駕駛輔助系統（ADAS），但這套系統為輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，減輕駕駛人的負擔，但駕駛人仍需注意行駛環境，隨時視情況控制車輛，並非交由車輛電腦「自動駕駛」，導致未注意前方車況、保持安全車距釀禍。

交通科代理科長李忠賢表示，用路人於國道等路段行車，應隨時注意車前動態避免追撞，但今年元旦起，截至3月28日，光是國道全線執行勤務緩撞車、施工車輛就傳出29起遭撞事故，警方警告，用路人駕駛先進駕駛輔助系統（ADAS）功能車輛，在與前車速差過大或前車靜止狀態下，上下坡度大路段、彎道路段 （影響雷達偵測角度），前車未行駛於車道正中間，遭遇突然切入車道的車輛、前車突然轉向，面對特殊型式車輛、機車、靜止行人時，及特殊天候環境（濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能）等六大情境中，都可能面對駕駛輔助系統可能無法及時正常運作的情境。

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國道警方舉例，3月6日上午9時許，於中山高北上239.4K（雲林斗南路段）便發生類似事故，當時為1部白色進口歐系休旅車，高速撞上前方於內側車道施工的緩撞車，導致35歲孫姓休旅車駕駛手腳挫傷，車輛半毀；警方初步研判，孫姓駕駛疑似因未注意車前狀態撞擊於內側車道負責警戒施工的緩撞車（55歲黃姓男子駕駛）肇事，孫男辯稱，當時他開啟自動輔助駕駛功能，該起車禍造成兩車受損、一人受傷，占用內側及中線車道。

國道警方說，緩撞車就是一個大型三角錐、緩撞墊，幾年前沒有緩撞車，仰賴施工人員、員警冒遭撞風險擺放三角錐，造成許多傷亡，因無法阻止不看路的危險駕駛，透過緩撞設備保護須在高風險工作人士，緩撞設施能吸收撞上來的力道，讓肇事駕駛及乘客不至於受到嚴重傷害。

國道公路警察局、第六大隊樹林分隊等單位呼籲駕駛人，即使開啟駕駛輔助系統，行駛中應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛，以維護他人及自身行車安全。

今年前三個月國道便發生29起緩撞車及施工車遭撞毀事故。（記者吳仁捷翻攝）

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