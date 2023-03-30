高雄轎車擦撞機車肇逃 駕駛一臉茫然竟是糖尿病發作

警方攔下肇逃的楊男，但發現楊男精神恍惚且臉上直冒冷汗，身體明顯有異狀。（民眾提供）

2023/03/30 09:03

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市三民區民族一路日前發生轎車與機車擦撞事故，騎士倒地受傷，但轎車駕駛卻疑似渾然不知繼續駛離現場，員警獲報後前往攔車，但35歲楊姓駕駛卻臉色蒼白、一臉茫然，經查才發現楊男因患有糖尿病，打完胰島素後仍感到身體不適，開車撞到人也不知，當場被帶回派出所偵辦。

三民二警分局民族所指出，27日上午員警在民族路口執勤時，突見1名騎士拍窗，告知剛剛目睹一起車禍，1輛轎車和機車發生擦撞，轎車駕駛未留在現場就駛離，車輛現就在前方。

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警方聽後確認肇事車輛顏色及特徵便急起直追，在民族一路與孝順街口攔下車，楊姓駕駛卻一臉茫然又直冒冷汗，原以為是睡眠不足或酒駕等，經查，才發現楊男因糖尿病發導致低血糖，打完胰島素後仍感到身體不適，原本打算撐到工地後再趕快補充糖分，殊不知路上就造成意外，幸好騎士僅手腳擦傷，未釀成嚴重傷害。

警方當場將楊男依肇事致人受傷而逃逸準現行犯逮捕，並依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。同時呼籲，開車上路前應養足精神，若有身體不適應立即找適當場所休息，切勿冒險駕車。若不慎發生車禍，務必留在現場等待警方到場處理，避免涉嫌肇事逃逸。

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