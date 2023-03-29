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    首頁　>　社會

    國民法官審理彰化仍掛0 彰檢：已有4案適用、最快6月開審

    彰化縣地檢署將對今年1月發生彰化警遭毒駕追撞殉職案件、3月和美賴姓男子持西瓜刀砍頸案等案件，提出國民法官審理案。（資料照）

    彰化縣地檢署將對今年1月發生彰化警遭毒駕追撞殉職案件、3月和美賴姓男子持西瓜刀砍頸案等案件，提出國民法官審理案。（資料照）

    2023/03/29 21:12

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國民法官制度從今年元旦上路，彰化縣目前仍未有審理案件進行，對此彰化縣地檢署已積極偵查，預計將對今年大年初二發生彰化警遭毒駕追撞殉職案件、賴姓男子持西瓜刀砍頸案等4起案件，提出國民法官審理案。彰化地檢署為此今日舉辦國民法官研討會時表示，最快預計6月就可以開始進行國民法官審理。

    彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，國民法官審理案件需符合兩要件，包括所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪，以及故意犯罪因而死亡者，今年新制上路後，彰化目前有4起符合以上要件，其中今年3月在和美，賴姓男子因與洪男爭執後，憤而持西瓜刀揮砍對方頸部致死，殺人罪嫌明確，最有可能先提出國民法官審理。

    吳宇軒說，另外在1月23日，吳姓男子疑毒駕，進而追撞員警高偉倫，造成對方傷重不治，其所犯刑責也觸及故意犯罪因而死亡者，偵查起訴後亦會提起國民法官審理，另外兩起案件也涉及故意犯罪因而死亡者要件，唯目前仍在偵查審理，並評估提出國民法官審理可能性。

    彰化地檢署今日在署內舉辦「國民法官法改變了什麼」研討會，邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁及檢察官林士富、律師廖怡婷等專家現場與談，中部中彰投雲四縣市檢警調約70名人員參與，會中針對新制下檢警面臨的挑戰，並分享參與經驗，探尋新制運作的理想方式。

    彰化地檢署檢察長洪家原表示，透過研討會分享，讓檢警調都能藉此精進調查，以充足的證據在法庭上舉證，說服國民法官，以贏得人民信任。

    彰化地檢署舉辦「國民法官法改變了什麼」研討會，邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁（右2）、律師廖怡婷（右!）等實務專家與談。（彰化地檢署提供）

    彰化地檢署舉辦「國民法官法改變了什麼」研討會，邀請前最高檢察署檢察官陳瑞仁（右2）、律師廖怡婷（右!）等實務專家與談。（彰化地檢署提供）

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