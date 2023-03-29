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    首頁　>　社會

    摸學生下體、掐乳頭被撤職 國中教師拚翻盤法官不挺

    高男不服遭解聘，向縣府提訴願遭駁，再以學生指證證詞有誤等理由，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷處分拼翻盤，但法官仍不採信駁回。（資料照）

    高男不服遭解聘，向縣府提訴願遭駁，再以學生指證證詞有誤等理由，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷處分拼翻盤，但法官仍不採信駁回。（資料照）

    2023/03/29 19:27

    〔記者許國楨／台中報導〕曾任職南投縣某國中教師的高姓男子，3年前因涉摸學生下體、掐乳頭被檢舉，校方成立性平會調查屬實做出解聘、終身不得聘用處分，高不服向縣府提訴願遭駁，再以學生指證證詞有誤等理由，向台中高等行政法院提起行政訴訟，聲請撤銷處分拼翻盤，但法官仍不採信駁回。

    高男抗辯理由指出，縣府僅根據校方性平會提出的性平報告，沒有實體審查駁回訴願，存有違誤，此外，針對性平調查報告內容中，雖有3名學生提及，看到A生被他撫摸下體，但對於觸摸下體過程，內容描述有差異，還有作證學生只是聽聞，沒有親自目擊。

    高男稱，況且學生指控他觸摸下體場合是公開教室，如有犯行，會引來側目、非議，按照常理不可能有此犯行，學生證詞不符常理，不能認定他有猥褻犯行。

    但合議庭審酌，根據被害學生證詞，高男曾在考試時，單獨叫一名學生到教室後方趁講課業時，突然伸手隔著學生褲子撫摸下體兩次，時間約10秒至30秒，另也有其他學生證稱，曾直擊高男叫同學到教室後方，眼角餘光看到他在摸同學下體，或伸手掐學生乳頭等行為。

    合議庭據此認為，學校性平報告沒有高男所指控的瑕疵，縣府以此從重處分解聘高男、終身不得聘用為教師，於法無不合，高男訴願後縣府決定維持，也無違誤，認定高男聲請撤銷處分無理由，判定駁回，仍可上訴。

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