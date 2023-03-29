買正版卡通布料裁製手作物販售 4賣家涉侵權遭移送法辦

買正版卡通布料裁縫手工藝品、飾品販售，4女賣家侵權遭保二刑大移送偵辦。（記者黃良傑攝）

2023/03/29 16:58

〔記者黃良傑／高雄報導〕4名女子網售卡通布料來製作包包、提袋，包括Hello Kitty及哆啦A夢圖案布料，這些被裁製的卡通藝品、飾品，遭人檢舉都是仿冒品，保二總隊刑大兵分多路，在高雄、台南、雲嘉等地搜索查獲，女賣家們喊冤，堅稱有些卡通布料是正版，警方強調即使正版布料，剪裁製成加工品，需另取得授權否則仍是侵權，4女全被移送法辦。

保二刑大日前網路巡邏時，發現有女賣家在蝦皮購物網站平台，販售Hello Kitty及哆啦A夢卡通圖案商標的藝品和飾品，以卡通造型的布料剪裁成提袋、錢包、手機套、口罩、飲料袋等手作物，已涉違反著作權法，組成專案調查，兵分多路分在高雄、台南、嘉義、雲林等地，查獲王姓女子（39歲）、林姓女子（58歲）、莊姓女子（51歲）、林姓女子（42歲）。

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據調查，4名女賣家分別以100元至200元不等價格，在購物平台販賣Hello Kitty及哆啦A夢圖案布料所製作手作物，侵權市值約100萬元，涉嫌違反「商標法」，不過，有賣家疑惑自製的創意手作品，為何被控違法侵權，警方表示，民眾會自行購入的卡通布料，裁縫自製的手作物或飾品，不得販售牟利，不管布通造型布料是否正版，都已觸法。

警方強調即使裁剪的布料是正版，若未取得合法授權，都不得加工販售，否則觸法，有些布莊會貼出告示「版權布限於DIY手作不能販售」，提醒顧客以免誤觸法律。

買正版卡通布料裁縫手工藝品、飾品販售，4女賣家侵權遭保二刑大移送偵辦。（記者黃良傑攝）

買正版卡通布料裁縫手工藝品、飾品販售，4女賣家侵權遭保二刑大移送偵辦。（記者黃良傑攝）

買正版卡通布料裁縫手工藝品、飾品販售，4女賣家侵權遭保二刑大移送偵辦。（記者黃良傑攝）

買正版卡通布料裁縫手工藝品、飾品販售，4女賣家侵權遭保二刑大移送偵辦。（記者黃良傑攝）

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