西部沿海16具屍體 中檢懷疑越南人偷渡慘遭丟包

台中港離岸風電基座平台的男屍，身分尚不詳，海巡署統計本月於西海岸，累計找到16具屍體。（民眾提供）

2023/03/29 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市台中港外海離岸風場風機平台，本月7日發現一具男屍，之後半個多月，包括雲林縣、台南與高雄等縣市沿海，累計發現16具浮屍或屍體（包括台中一具），這些由台中、台南等地檢署偵辦，台中高等檢察署預計明天（30日）開會協調，擇一地檢署統一偵辦，台中地檢署目前懷疑並非「巧合」，可能是人蛇集團丟包偷渡的越南人（偷渡與人口販運）。

上述16具浮屍中，最早發現的是本月7日，於台中港外海的離岸風場風機平台男屍體，大體身上無證件，身穿一般的休閒服裝，非風電公司員工，也不是翻船或落海溺水，胃部已無殘留食物，死因是曝曬脫水與營養不良，他的身材不高，僅約160公分，皮膚黝黑，看似瘦小，初步研判是越南人，至今身分仍不明，台中地檢署透過刑事警察局國際科，請越南清查失蹤者，是否有特徵相符者。

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中檢指出，包括雲林、台南等縣市沿海，之後又陸續發現浮屍，且多數無身分證件，穿著休閒衣服，看似中下階層勞力者，且多數看似越南人，中檢上週已與台南地檢署聯繫，懷疑是人蛇集團，「涉嫌越南籍之偷渡及人口販運案件有關」，中署已與越南辦事處、刑事警察局國際科聯繫，會協助越南家屬，透過官方管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認身分。

中檢指出，這半個月來，中檢甚至清查數月來行經的漁船，逐一排除漁工或台灣的越南移工，遂將調查重點放在「涉嫌越南籍之偷渡及人口販運案件」。

海巡署則指出，本月初至今，於海上（西海岸）發現之遺體計16具，目前僅確認2具男屍是越南籍人，目前仍調查中。

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