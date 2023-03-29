西部沿海出現16具屍體 高檢署明召集地檢署開會統一偵查

高等檢察署檢察長張斗輝，明早（30日）將召集多個地檢署開會，協調後續偵辦方向。（資料照）

2023/03/29 16:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台中港外海離岸風場風機平台，本月7日驚見1具身分不明男屍，海巡署後續清查發現，本月4日至17日，從桃園到高雄沿海，共撈獲16具男女屍體，不排除是人蛇集團丟包命案；高等檢察署檢察長張斗輝明早將召集多個地檢署開會，協調後續偵辦方向。

高檢署召集台中、台南、橋頭、高雄、雲林、桃園等地檢署、海巡署、警政單位及法醫研究員，將於明早（30日）開會協調，並將統一後續偵查作為，不排除研擬由轄區出現較多具浮屍的台南地檢署主導偵辦。

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高檢署掌握，近來各地檢署轄區發現浮屍的案件，以台南地檢署轄內最多，台中、台南、高雄、橋頭、雲林、桃園等地檢署，也發現轄區內有可疑浮屍案件，因此次浮屍事件屬於跨轄區的案件，高檢署將與各地檢署開會協調，統一偵查事權。

目前發現遺體的案件包括：3月4日，桃園市新屋溪北岸、3月5日，台南市七股區網仔寮沙洲、3月6日，台南市青山漁港港嘴海面、3月6日，雲林縣湖口鄉外海、3月7日，台南市將軍西方海域、3月7日，彰化縣王功西方海域、3月7日，雲林縣麥寮西方海域、3月7日，台中外海、3月10日，雲林縣外傘頂洲、3月10日，高雄市茄萣區沙灘、3月14日，桃園市海域、3月17日，台南市七股區網仔寮沙洲。

首先發現浮屍的台中地檢署指出，經海巡署提供資訊，中檢上週已聯繫台南地檢署，懷疑是人蛇集團丟包偷渡的越南人，全案擴大偵辦中。

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