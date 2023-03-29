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    湯景華燒死6人逃死仍不滿意 抱怨押太久聲請釋憲結果曝......

    湯景華（見圖）縱火害死和他有官司怨隙的翁男一家6口，最高法院撤銷死刑，改判無期徒刑定讞。湯景華不滿羈押超過5年，聲請釋憲。（資料照）

    湯景華（見圖）縱火害死和他有官司怨隙的翁男一家6口，最高法院撤銷死刑，改判無期徒刑定讞。湯景華不滿羈押超過5年，聲請釋憲。（資料照）

    2023/03/29 12:56

    〔記者吳政峰／台北報導〕男子湯景華2016年間不滿官司打輸，竟跑到對方家騎樓縱火，導致6人活活被燒死，最高法院認為湯景華不是「直接故意殺人」，2021年判無期徒刑確定。湯景華逃死，卻抱怨審理期間羈押5年太久，違反刑事妥速審判法規定，聲請釋憲，惟憲法法庭指不符合要件，日前裁定不受理。

    湯景華聲請釋憲主張，速審法第5條第3項「審判中之羈押期間，累計不得逾5年」規定，有無涵蓋刑事訴訟法第108條第8項但書所定「繼續羈押」的情形，尚非一般受規範者所得理解或預見，有違法律明確性原則，導致他於5年最長羈押期間屆滿時，仍可能受羈押，有違正當法律程序原則、特別法優於普通法原則、被告應立即受審不得無故稽延的規定。

    湯景華主張，速審法第8條規定「更審前曾經同審級法院為二次以上無罪判決者，不得上訴於最高法院」，違反無罪推定原則，侵害人民受憲法第8條保障的人身自由、第16條保障訴訟權，有違正當法律程序原則。

    憲法法庭表示，湯景華的確定終局裁定並未適用他所提的這兩個規定，不得做為聲請法規範憲法審查的客體，湯景華的聲請意旨，也未具體敘明該規定有何牴觸憲法之處，故審查後認定本案不符合受理要件，裁定不受理。本案由憲法法庭第五審查庭審查，成員為審判長大法官蔡明誠、大法官張瓊文、大法官蔡宗珍。

    湯景華於2014年4月到新北三重小吃店用餐，他嫌棄店方服務態度不佳，引起在場的老闆友人翁男與他發生口角、拉扯，湯景華告翁男傷害，但法院判翁男無罪。湯景華懷恨在心，2016年間預謀縱火，買汽油到翁家外放火，翁男父母、胞姊、叔叔、嫂嫂與堂妹等共6人葬身火海，只有表哥一人獲救，至於翁男因當時正在軍中服役，逃過一劫。

    全案歷審從一審、二審、更一審、更二審，都認定湯景華犯案手段凶殘，奪走6條無辜人命，犯後未見悔意，4度判處死刑。

    上訴後，最高法院2021年7月1日自為判決，認定湯景華在騎樓放火燒機車時，並未打算要把人燒死，但可預見火會延燒至屋內燒死人，即使如此也不在乎，屬「間接故意」，而非直接故意，不符人權兩公約的「須直接故意殺人」才可判死刑的要件，改判無期徒刑定讞。

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